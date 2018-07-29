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Kamudaki şoförlere dernek kalkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

 EGE Bölgesi Trafik Şoförleri Kazaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,  üyelerinin kullandıkları kamu araçlarıyla yaptıkları kazalarda, araçlarındaki hasar bedelini, maddi ve manevi tazminatlar ve idari para cezalarını, dava masraflarını yüzde 95 oranında karşılayarak bir koruma kalkanı sağlıyor.

Kamudaki şoförlere dernek kalkanı

İZMİR, (DHA)- EGE Bölgesi Trafik Şoförleri Kazaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, üyelerinin kullandıkları kamu araçlarıyla yaptıkları kazalarda, araçlarındaki hasar bedelini, maddi ve manevi tazminatlar ve idari para cezalarını, dava masraflarını yüzde 95 oranında karşılayarak bir koruma kalkanı sağlıyor.
Ege Bölgesi Trafik Şoförleri Kazaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2017 yılı Haziran ayında kuruldu, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki birçok ilin orman, tarım, karayolları, ceza ve tevkif evleri gibi kamu kurumları ile belediyelerde çalışan 3 bin 200 şoför derneğe üye oldu. Her geçen gün üye sayısı artan derneği bu kadar cazip kılan, üyelerinin kullandıkları kamu araçlarıyla yaptıkları kazalarda, araçlarındaki hasar bedelini, maddi ve manevi tazminatlar ve idari para cezalarını, dava masraflarını yüzde 95 oranında karşılaması oldu.
Kendisi de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan derneğin başkan yardımcısı Hayrettin Kütük, tüm bunlara ek olarak üyelerinin vefatında 2 bin TL, eş çocuk vefatında 1500 TL, tutuklu yardımı olarak 1600 TL ödendiğini, üyelerinin asli kusurundan dolayı cezaevine düşmesi durumunda her ay 1 asgari net ücret tutarı da hesabına yatırılması gibi uygulamalarının olduğunu söyledi. 2018 yılı Ocak-Temmuz itibariyle üyelerinin yaptıkları maddi hasarlı kazalar sonucu araçlarının tamir bakım ve dosya masrafları olarak 616 bin 123 TL ödediklerini, ölüm yardımı olarak 38 bin TL ve doğum yardımı olarak da 20 bin 930 TL ödediklerini söyleyen Dernek Başkan Yardımcısı Hayrettin Kütük; tüm bu çalışmaların üyelerinden aldıkları 50 TL aidat ile yapıldığını anlattı. Ayda ortalama 5 ile 10 arası kaza vakasının geldiğini, ancak üyeleri arasındaki birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla maddi olan her sorunun çözüldüğünü söyledi.

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Kamudaki şoförlere dernek kalkanı

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