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- KAMUFLE HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Kartal'da 7 katlı binadaki 3 ayrı daireye hırsız girdi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Kartal'da 7 katlı binadaki 3 ayrı daireye hırsız girdi. Hırsızların güvenlik kameralarına yakalanmamak için kendilerini kamufle ettikleri görüldü. 3 hırsız 100 bin liralık para ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kayboldu.
Olay Kartal Petroliş Mahallesi'nde bulunan bir binada gerçekleşti. Güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar, yüzlerini saklayarak kamufle etti. Özellikle ev sahiplerinin tatilde olduğu dairelere giren hırsızlar, yaklaşık 100 bin liralık para ve ziynet eşyası alarak kaçtı. Hırsızlar kaçarken kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da kırdı. Hırsızlığın yaşandığı binada oturan Sevgi Kadız "Biz tatildeyken dairemize hırsızlar giriyor. Çok kısa bir sürede içeri girerek ziynet eşyalarımızı alıyorlar. Çıkarken de kendilerini kamufle ederek dıştaki kamerayı söküp gidiyorlar. Çok mağduruz. Bir an önce yakalanmalarını istiyoruz. Bu konuda kim yardımcı olacaksa yardım bekliyoruz. Başkalarının da zarar görmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızların binaya girmesi
-Binadan çıkması
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay mağduru ev sahipleriyle röp
-Hırsızlık yapılan bina
-Genel ve detay

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