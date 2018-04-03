Kamulaştırma bedeli mahalleliyi memnun etmedi

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye ve Kasaplı mahallelerinden geçecek olan hat üzerinde ev ve arsaları bulunan vatandaşlar, kamulaştırma bedellerinden memnun olmadıklarını belirterek, yetkililerden kendilerine yardımcı olunmasını istediler.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye ve Kasaplı mahallelerinde bazı ev ve arsalarda kamulaştırma yapılmasına karar verildi. Kamulaştırılacak alanlarda ev ve arsaları bulunan mahalle sakinleri ise ödeneceği açıklanan kamulaştırma bedellerinin değerinin altında olduğunu iddia ederek, mağduriyetlerin giderilmesi talebinde bulundu. Yaklaşık 20 ev ve 40’a yakın arsanın kamulaştırıldığı mahallede bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaptırdıkları evlerin maliyetinin altında kamulaştırma bedeli verildiğini savundu. Yapılacak olan projenin hem bölge hem de ülke için öneminin farkında olduklarını ancak vatandaşların evlerinin, arsalarının ve bağlarının değerini alamadıklarını belirten Kasaplı Mahallesi Muhtarı Halil Gülmez, "Köyümüzden hızlı tren geçecek. Vatandaşlarımız arsalarının, evlerinin ve bağlarının değerlerini alamamaktadır. Bu konuda yetkililerin sesimizi duymasını ve bu mağduriyetlerin giderilmesini arzu ediyoruz" dedi.

Yapılacak olan hızlı tren projesine kesinlikle karşı olmadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Ali Çatalbudak ise,"Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattı köyümüzün içerisinden geçecek. Arazilerimiz ve evlerimiz kamulaştırma alanı içerisinde kaldı. Bizlere teklif edilen rakamlar çok çok düşük. Devlet büyüklerimizin bizi mağdur etmeyeceklerine inanıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.