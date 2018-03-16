Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, "2018 yılında 423 kurum, 3 bin 22 hizmet, 36,5 milyon kullanıcı ile nüfusun yüzde 45'ine ulaşmayı başarmış durumdayız. 2018 sonu itibarıyla bütün hizmetlerin e-devlet kapısına entegre olmasını, toplamda 4 bin 500 hizmetin sunulmasını planlıyoruz." dedi.
KamuNet Bilgilendirme Toplantısı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirildi.
Türk Telekom'un desteğiyle düzenlenen toplantıda KamuNet'in işleyişi, gelişimi, idari ve teknik süreçleri konusunda bilgilendirme yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, bakanlık olarak siber güvenlik, e-devlet ve geniş bant stratejisi ve eylem planlarını oluşturduklarını söyledi. Zerey, Kamu arasında güvenli ve şifreli bir altyapı denilen KamuNet sisteminin de kendilerini yakından ilgilendirdiğine işaret etti.
E-devlet kullanımını arttıkça, buna uygun bir şekilde altyapıyı güncellemeleri gerektiğine dikkati çeken Zerey, "Soyağacı örneğine baktığımızda çok yoğun bir kullanım olduğunda sistem kitlendi. Nüfus vatandaşlık idaresi tarafı kilitlendi. 'Bu kadar yoğun kullanımda yeterli olacak bir altyapı yapalım' diye bir iddiamız yok. Mümkün değil, doğru da değil ama yoğun kullanım olduğu şekle göre bilgi işlem daire başkanlarının kendi sorumlu olduğu alanlarda tedbirleri gözden geçirmesinde yarar var. Motorlu taşıtlar vergisi ocak ve temmuz ayında yatırılıyor. 8 milyon ödeme yapılıyormuş. Bugün itibarıyla o yoğunluğa yetebiliyoruz. İşlemlerin kesintisiz olması gerekiyor. İnternetin 5 dakika kesilmesi, ödemelerin birkaç dakika kesilmesi sıkıntılara neden olabiliyor." diye konuştu.
Soyağacı çalışmasının kendilerine önemli tecrübeler kazandırdığını anlatan Zerey, şunları kaydetti:
"Soyağacına Türksat üzerinden bağlantıyı yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluktan dolayı hem nüfus idaresini kilitlediler hem de Türksat tarafından yavaşlamaya neden oldular. Türksat yaptığı çalışmalar ile bunu ayırdı. Şimdi soyağacına yoğun bir talep olduğunda diğer hizmetlerin durmaması için randevu sistemi geldi. Bir nevi sıraya dizildi. Türksat üzerindeki kısmı da nüfus vatandaşlık idaresi başvuru kısmı da ayrıldı. O ayrı bir sistem olarak çalıştı. Oradaki yoğunluğun diğer hizmetleri etkilememesi sağlandı. Bu konular e-devletin kullanımı artıkça başımıza gelecek."
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ise siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.
KamuNet'in önemli bir proje olduğuna işaret eden Kılıç, bu proje sayesinde bütün kurumların bilgi işlem merkezlerinde ciddi bir standart yakalandığını, önemli tedbirler alındığını vurguladı.
Ülkenin ekonomik olarak gelişmesi için ulaşım ve erişimin önemine dikkati çeken Kılıç, ülkenin 2023 hedeflerine ulaşması için genel müdürlük olarak e-devlet, siber güvenlik, ulusal geniş bant stratejileri, akıllı ulaşım sistemleri stratejiler ve eylem planları gibi temel yol haritalarının çalışmalarını yaptıklarını kaydetti.
Türkiye'de fiber geniş bant uzunluğunun 311 bin kilometreye, sabit ve mobil de geniş bant abone sayısının 70 milyona ulaştığını belirten Kılıç, ülkenin 2023 hedeflerine ulaşması için ülke genelinde hem sabit hem de mobil altyapısında daha geniş kapsamaya ihtiyacı olduğunu, artık her şeyin teknoloji üzerinde yapıldığını söyledi.
- E-devlet ile nüfusun yüzde 45'ine ulaşıldı
E-devletin 2008 yılında hizmete açıldığını anımsatan Kılıç, şunları söyledi:
"Kurumsal yapıların dönüşümlerinin gerçekleşmesi için siyasi sahiplik, bürokratik ve teknik sahipliğin önemini vurguladık. Her hafta Bakanlar Kurulunun değişilmez iki gündemi e-devlet ile siber güvenlik. Bugün itibarıyla e-devlete ilişkin geldiğimiz noktada önemli bir ivme kazanmış durumdayız. 2018 yılında 423 kurum, 3 bin 22 hizmet, 36,5 milyon kullanıcı ile nüfusun yüzde 45'ine ulaşmayı başarmış durumdayız. Özellikle yapmış olduğumuz analiz ve planlama çalışmalarına göre 2018 sonu itibarıyla bütün hizmetlerin e-devlet kapısına entegre olmasını, toplamda 4 bin 500 hizmetin sunulmasını planlıyoruz. Bazı kesişen hizmetler var. Gerçek sayı 2018 yılı sonu itibarıyla 3 bin 500 civarında olacak."
E-devlet strateji ve eylem planının gerçekleşme oranını yüzde 32 olduğunu dile getiren Kılıç, bunun 3 yıllık bir eylem planı olduğunu anlattı.
Bazı eylem planlarının daha geniş zaman dilimlerine yayıldığı için şu anda yüzde 32'ler seviyesinde olduğunu vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Altyapı en olmazlarımızdandır. Ulusal geniş bant stratejisi eylem planını Aralık 2017'de tamamladık. Aralıkta bu stratejiyi yayınlamamıza rağmen gerçekleşme oranımız yüzde 15'ler seviyesindedir. Burada biz bakanlık olarak özel sektörün ciddi yatırım yapması konusunda bir takım yasal düzenlemeler yaptık. Sabit geniş abone yoğunluğu 2020'de yüzde 20 oldu. 2023'te yüzde 30'lara çıkmasını öngörüyoruz. Bu biraz iddialı bir rakam. Çünkü artık mobil çok daha hızlı ilerliyor. Mobil geniş bant abone yoğunluğunu 2020'de yüzde 80, 2023'te yüzde 100'lere çıkarmayı amaçlıyoruz. 16-74 yaş arası internet kullanım oranlarının 2020'de yüzde 70, 2023'te yüzde 80'lere ulaşmasını hedefliyoruz. Fiber internet aboneliği bugün 2,3 milyon civarında. Çok düşük bir rakam. 2020'de bunu 5 milyon, 2023'te 10 milyon hedefliyoruz. En az 100 megabit hızla erişim sağlayacak hane oranını 2023'te yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. 3 GSM operatörümüz, 450'ye yakın altyapı yetkilendirme belgesi alan işletmelerle bu hedefleri tutturma noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz."
KamuNet'in güvenli bir ağ olduğunu belirten Kılıç, "KamuNet'te 147 kurum hedeflemiştik. 107'si KamuNet'e dahil oldu. 85 kurumumuz da KamuNet üzerinden trafiğini akıtmaktadır. Önümüzdeki günlerde 147 kurumu tamamen KamuNet'e geçirdikten sonra kurumlar arasındaki veri iletimini kriptolarayarak karşılıklı gönderimini alacağız. Onun çalışmalarını da başladık. Ülkemizin güvenliği anlamında önemli bir çalışmayı tamamlamış olacağız." değerlendirmesini yaptı.
- "Siber saldırılar sürüyor"
Anadolu Ajansı (AA) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka ise Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle her daim kötü niyetli kişi, kurum ve ülkelerin saldırısına maruz kaldığını vurguladı. Şıvka, bu saldırıların sanal ortamda siber alemde devam ettiğini söyledi.
Siber saldırılarının büyük bir kısmının da kamu kurumlarına yapıldığına işaret eden Şıvka, şöyle devam etti:
"Çünkü kamu kurumlarının etki alanı özel sektöre göre çok daha geniştir. Dolayısıyla kamu kurumlarının sahip olduğu veriler daha hassas ve tüm vatandaşlara ait verilerdir. Kamu kurumlarına yapılan saldırılar çoğu zaman tüm ülkeyi ve vatandaşları etkileyebilmektedir. Bu hassasiyetler göz önüne alınarak kamu kurumlarının kendi aralarındaki veri trafiğini daha kapalı ve güvenli bir ağ üzerinden akıtmak amacıyla KamuNet projesi hayata geçirildi. Siber güvenliğin farkındalığının çok düşük olduğu ülkemizde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının çalışmalarıyla kamu kurumlarının siber güvenlik farkındalığı oldukça yükseldi. KamuNet projesi bu anlamda çok anlamlı bir projedir. Kamu kurumlarının yüzde 73'ü bu ağa dahil olmuştur. Yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 100'e ulaşması hedefleniyor. İlerleyen dönemde bugün internet üzerinden verilen hizmetlerin tamamı bu güvenli ağ içinden verilecek."
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan da toplantıda KamuNet'te yaşanan sıkıntıları konuşacaklarını, daha sorunsuz ve güvenli bir KamuNet'e nasıl ulaşacaklarını paylaşacaklarını kaydetti.
Toplantı bugün sona erecek.
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