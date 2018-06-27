"Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi başarıyla yerine getirdik"

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getirdiklerini belirterek, "Uluslararası alanda faaliyet yürüten milli ajansımız, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını hızlı ve doğru şekilde Türkiye'ye ve dünyaya duyurmuştur." ifadesini kullandı.

Kazancı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarının AA tarafından aktarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Seçim kararının alınmasının ardından sonuçların tüm medya kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Kazancı, yerel televizyonlara seçim ekranı hazırlayarak destek verdiklerini, medya kuruluşlarına tüm milletvekillerinin öz geçmişlerini ve fotoğraflarını ulaştırdıklarını bildirdi.

- "Anlık bilgilerle dünya kamuoyuna aktarıldı"

Tüm il ve ilçelerde görev yapan muhabirlerin, sandıkların kurulmasından itibaren geç saatlere kadar Türkiye'den seçim manzaralarını abonelerine renkli görselleriyle beraber ilettiğini ifade eden Şenol Kazancı, "Uluslararası alanda faaliyet yürüten milli ajansımız, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını hızlı ve doğru şekilde Türkiye'ye ve dünyaya duyurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.