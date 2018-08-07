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Kamyon, 4 araç ve iş yerinin duvarına çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

Başakşehir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu park halindeki dört araç ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi - Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, iş yerinin önünde oturan bir kişi ağır yaralanırken, olayın ardından kaçan ve ehliyeti bulunmadığı belirtilen sürücü gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Şahintepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde seyir halindeki Abdülkerim P'nin (20) kullandığı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki dört araca, ardından kömür satışı yapılan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, iş yeri önünde oturan Sadrettin Can, ağır yaralandı.

İş yerinin sahibi olduğu öğrenilen Sadrettin Can, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü belgesi olmadığı öğrenilen ve kazanın ardından kaçan Abdülkerim P, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle eski İstanbul Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Mahalle sakinleri kamyon sürücüsünün çok hız yaptığını belirterek, benzer kazaların yaşanmaması için yetkililerin caddede önlem almasını istedi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, araçlara çarpan kamyonun gelişi ve bu sırada duvarına çarptığı kömür satışı yapılan iş yerinin çevresindeki vatandaşların kaçışma anları yer alıyor.

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