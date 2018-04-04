Kamyon değil minibüs

Adana’da D-400 karayolunda tavanında onlarca eşya taşıyan minibüs görenleri hayrete düşürdü.
Mersin’den Adana istikametine giden Mersin plakalı bir minibüs, tavanında taşıdığı onlarca eşya nedeniyle sürücülerin dikkatini çekti. Minibüsün tavanında Adana ve Mersin arasında en işlek yol olan D-400 karayolunda torbalarla eşya taşınması herkesi hayrete düşürdü. Minibüs sürücüsü, aracın tavanına iplerle bağlanan torba ve bisikletle tehlikeye aldırmadan Adana şehir merkezine doğru gitti. Bir süre sonra minibüs gözden kaybolurken, güzergahta birçok noktada ise trafik polisinin uygulama yaptığı görüldü.
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