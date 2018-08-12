Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın Hassa ilçesinde bir kamyonun yol üzerinde oluşan hortumun içinden geçtiği anlar görüntülendi.

Hassa ilçesi Akbez Mahallesin'de dün öğle saatlerinde yol üzerinde hortum oluştu. Bu sırada bir kamyon, hortumun içinden geçti. Hortum kısa süre sonra etkisini kaybederken, o anlar bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

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