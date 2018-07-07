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Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 21:21 | Son Güncelleme

Uşak-İzmir karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara demir yüklü bir kamyonun çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı - Araçlara çarptıktan sonra kaçan kamyon olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu

UŞAK (AA) - Uşak-İzmir karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara demir yüklü bir kamyonun çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Uşak- İzmir karayolu 17. kilometresi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz yol ayırımında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara 41 730 plakalı demir yüklü kamyon çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, acil sağlık ekipleri, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Uşak'taki çeşitli hastanelere sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.

Araçlara çarpan kamyon olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ötede terk edilmiş şekilde bulundu.

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