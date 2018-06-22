Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Baraj yolunda Nusret Çevik (50) idaresindeki 63 K 4104 plakalı kamyonun freni patladı. Freni patlayan kamyon yokuş aşağıya hızla ilerleyerek yol kenarında bulunan bir iş yerinin mescit bölümüne daldı. Yaşanan feci kazada kamyonda bulunan Engin P. (13), Yunus Acıyan (20), Bünyamin Acıyan ve Vatan Polat, bulundukları yerde sıkıştı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde kazada yaralanan 4 kişi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı.

Kazada kamyon sürücüsü Nusret Çevik, Vatan Polat ve Bünyamin Acıyan olay yerinde hayatını kaybederken Engin P. ve Yunus Acıyan yaralandı. Yaralılar olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

