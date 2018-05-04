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Kamyon ve TIR sürücülerinden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:32 | Son Güncelleme

 ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Lojistik Üssü’nde, kamyon ve TIR sürücüleri lojistik üssündeki park ücreti fiyatları, nakliye komisyonları, mazot fiyatları, otoyol ve köprü ücretlerinin yüksekliğinden dolayı para kazanamadıklarını belirterek eylem yaptı.

Kamyon ve TIR sürücülerinden eylem

Hasan POLAT/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Lojistik Üssü’nde, kamyon ve TIR sürücüleri lojistik üssündeki park ücreti fiyatları, nakliye komisyonları, mazot fiyatları, otoyol ve köprü ücretlerinin yüksekliğinden dolayı para kazanamadıklarını belirterek eylem yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Burcu Köksal, Şenal Sarıhan ve Özkan Yalım da eylem yapan sürücülere destek verdi. Kamyon ve TIR’larını lojistik üssü dışına yol kenarına park eden sürücüler sorunlarına bir çözüm bulamayınca akşam saatlerinde CHP’li vekillerden de destek alarak eylemlerine TBMM önünde devam etme kararı aldı. Lojistik merkezi dışında bulunan kamyon ve TIR’lar hareket ederken içerdeki kamyon ve TIR’ların ise jandarma tarafından çıkışlarına müsaade edilmedi.
CHP Milletvekili Özkan Yalım yaptığı açıklamada, "Özel firmaların yapmış olduğu köprülerin, Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoban fiyatlarının yüksek olmasından dolayı nakliyeci kardeşim artık evine ekmek götüremez duruma geldi. Kamyoncunun sırtındaki yük 27 tondu maalesef hükümet onu 47 tona yükseltti. Evindeki çocuğuna maalesef hediye götüremez oldu. Birazdan onların talepleriyle ben de onlarla birlikte Dikmen Kapısı’na gideceğiz. Sayın Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan inşallah kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulacaktır" diye konuştu.
Kamyon şoförleri ise, "Gerekirse ruhsatları ve anahtarları onlara teslim edeceğiz kendileri işletsinler. Yürüyecek derman kalmadı" diyerek tepkilerini gösterdiler.

Kamyon ve TIR sürücülerinden eylemKamyon ve TIR sürücülerinden eylemKamyon ve TIR sürücülerinden eylem

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