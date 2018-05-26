Kamyonda 105 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin bir kamyonda yaptığı aramada, 105 kilo 29 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili kamyon şoförü gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesinde bulunan Nakliyeciler Sitesi'ndeki bir kamyonda, şüphe üzerine arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada, kamyon kasasındaki özel bölmelerde 199 paket halinde 105 kilo 29 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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