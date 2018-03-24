Kamyonda gizli bölmede sigara kaçakçılığı

Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan kamyonda arama yapan polis ekipleri, özel bir düzenekle hazırlanmış gizli bölmede 7 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan M.A yönetimindeki 06 BA 4011 plakalı kamyonda arama yaptı.

Aramada kamyon kasasının gizli bölmesinde özel hazırlanmış bir düzenek tespit edildi. Düzeneği çalıştıran ipleri çeken polis ekipleri, kamyon kasasından dökülen kaçak sigara paketlerini buldu.

Kamyonda düzenekle gizlenmiş gümrük kaçağı 7 bin 800 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.A ve N.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.