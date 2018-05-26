Kamyonet aydınlatma direğine çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Süleyman Taşçı idaresindeki sebze-meyve yüklü kamyonet, E-87 karayolu Üvecik Köprüsü mevkisinde aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada, kullanılamaz hale gelen araçta bulunan Alaattin Cihanlar (53) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Taşçı ise hafif yaralandı.

Olay yerine gelen Cihanlar'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cihanlar'ın cesedi, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü Süleyman Taşçı, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler yola saçıldı.

