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KAMYONET ÇELİK BARİYERLERİ KOPARTIP BANKI YERİNDEN SÖKTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, çelik bariyere çarpıp kaldırımda bulunan oturma bankını yerinden söktü.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, çelik bariyere çarpıp kaldırımda bulunan oturma bankını yerinden söktü. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Arnavutköy Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 TZ 696 kamyonetin sürücüsü Günan Bektaş, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çelik bariyerlere ardından da aydınlatma direği ve oturma bankına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi; bank yerinden söküldü.
Kazada yolcu koltuğunda oturan Mutlu Daş hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mutlu Daş'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle iki şeritli yol tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından kapalı olan şerit trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçtan detay görüntü
-Ambulanstan detay görüntü
-Direkten ve banktan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Olay yerinden detay görüntü
-Sürücüden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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