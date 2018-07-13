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Kamyonet çınar ağacanı çarptı, tramvay seferleri aksadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çankaya semtinde kamyonetin çarptığı çınar ağacı, devrilme tehlikesi nedeniyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kamyonet çınar ağacanı çarptı, tramvay seferleri aksadı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çankaya semtinde kamyonetin çarptığı çınar ağacı, devrilme tehlikesi nedeniyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sırasında dalların raylara düşmesi nedeniyle tramvay seferleri kısa süreli aksadı.
Çankaya'da bugün saat 09.30 sıralarında, Gazi Bulvarı'nda refüjde çınara çarpan 35 N 7058 plakalı kamyonet, ağacın kökünün açılmasına neden oldu. Deniz yönüne gidiş güzergahı üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle devrilme tehlikesi ortaya çıkan çınar ağacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, bulunduğu yerden alındı. Kaza sırasında tramvay hattına düşen dallar nedeniyle seferlerde 15 dakikalık gecikme yaşandı.
Kaza yerinde durmayıp, yoluna devam ettiği belirtilen kamyonetin sürücüsü hakkında tutanak tutuldu.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet çınar ağacanı çarptı, tramvay seferleri aksadıKamyonet çınar ağacanı çarptı, tramvay seferleri aksadıKamyonet çınar ağacanı çarptı, tramvay seferleri aksadıKamyonet çınar ağacanı çarptı, tramvay seferleri aksadı

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