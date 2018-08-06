Kamyonet, hastane girişinde sıkıştı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da hastane girişinden geçen bir kamyonet üst duvar ile arada sıkıştı.

Olay, Çorum kent merkezinde bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde meydana geldi. Beton girişin yüksekliğini hesap edemeyen sürücünün idaresindeki kamyonetin kasası, içeri girerken zemin ile tavan arasında sıkıştı. Şoför, kendi çabasıyla kamyoneti sıkıştığı yerden kurtardı. Girişin üst ksımında ve kamyonet kasasında hasar meydana geldi.

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