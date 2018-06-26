HABER

Kamyonet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:05 | Son Güncelleme

Ümraniye'de anahtarı üzerinde park edilen mermer yüklü kamyonetin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de park halinde üzerinde kontak anahtarı bırakılan kamyoneti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye, 26 Mayıs'ta Dudullu'da Mustafa Güneş, kamyonetindeki mermerleri boşaltmak için aracını park etti. Üzerinde kontak anahtarını bırakıp aracın yanından bir süreliğine ayrılan Güneş, döndüğünde aracın çalındığını fark etti. Güneş, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin adresine düzenlenen baskında şüpheli Murat K. yakalanırken, adreste mermer yüklü kamyonet ele geçirildi. Kamyonet sahibi Güneş'e teslim edildi.

Kamyonetin çalınma anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kamyonetin etrafında gezinerek etrafı gözlemlediği ve kamyoneti çalma anları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattıCHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı
Seçimin ilk turda bitmesi turizmciyi sevindirdiSeçimin ilk turda bitmesi turizmciyi sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü kamyonet oto hırsızlığı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Ümraniy

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

Rıza Sarraf'ın yalısında keşif yapılacak

Rıza Sarraf'ın yalısında keşif yapılacak

FETÖ'cü 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'cü 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

İsmail Metin Paşa'nın köyünde '1 oy' muamması

İsmail Metin Paşa'nın köyünde '1 oy' muamması

Otobüs sapıkları böyle dövdüler!

Otobüs sapıkları böyle dövdüler!

CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı

CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.