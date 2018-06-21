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Kamyonet iş yerinin mescidine girdi: 3 ölü 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

Kamyonet iş yerinin mescidine girdi: 3 ölü 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kamyonetin bir iş yerinin mescidine girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Nusret Çevik idaresindeki 63 K 4104 plakalı inşaat malzemesi taşıyan kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Barajı yolundaki bir lokantanın içinde yer alan mescit bölümüne girdi.

Kazada, araçta bulunan Yunus Acıyan ve Vatan Polat olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Çevik ile kaza sırasında mescitte bulunan Engin Polat ve Bünyamin Avcı, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Nusret Çevik, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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