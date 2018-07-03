Kamyonet kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı

Adana'da bir iş yerinin önünde oturdukları sırada kamyonetin çarptığı anne ve iki çocuğu yaralandı.

Y.E.A. (19) yönetimindeki 01 AEF 82 plakalı kamyonet, merkez Seyhan ilçesi Barış Caddesi'nde bir iş yerinin önündeki kaldırıma konulan taburede oturan Ayşe Barut (32) ile çocukları Ali (12) ve Eyüp Barut'a (2) çarptı.

Yaralanan anne ve çocukları, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Y.E.A, gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.​

