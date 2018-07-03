HABER

Kamyonet kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:06 | Son Güncelleme

Adana'da bir iş yerinin önünde oturdukları sırada kamyonetin çarptığı anne ve iki çocuğu yaralandı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da bir iş yerinin önünde oturdukları sırada kamyonetin çarptığı anne ve iki çocuğu yaralandı.

Y.E.A. (19) yönetimindeki 01 AEF 82 plakalı kamyonet, merkez Seyhan ilçesi Barış Caddesi'nde bir iş yerinin önündeki kaldırıma konulan taburede oturan Ayşe Barut (32) ile çocukları Ali (12) ve Eyüp Barut'a (2) çarptı.

Yaralanan anne ve çocukları, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Y.E.A, gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.​

PARTNERTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınızTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınız
Son dakika! Kuzey Irak'a operasyonSon dakika! Kuzey Irak'a operasyon
Mavi boncuklu Leyla, cennete uğurlandı (1)Mavi boncuklu Leyla, cennete uğurlandı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana anne Çocuk güvenlik kamerası trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden mezun oldu

Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden mezun oldu

Ümraniye'de siyanürlü intihar girişimi! Müdahale eden polis ekipleri karantinaya alındı

Ümraniye'de siyanürlü intihar girişimi! Müdahale eden polis ekipleri karantinaya alındı

Alaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit etti

Alaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit etti

Tacizci öğretmen olayında skandal detaylar

Tacizci öğretmen olayında skandal detaylar

Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon

Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.