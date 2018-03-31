Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Ordu’da kamyonet kasasında tehlikeli bir yolculuk yapan gencin görüntüsü kameralara yansıdı.
Ordu-Ünye karayolu üzerinde kamyonetin kasasında eşyaların üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk eden genci gören araç sürücüleri şaşkınlığını gizleyemedi. Ev eşyalarını güvenliksiz bir şekilde istif ederek trafiğe çıkan kamyonet trafikte hızla ilerlerken özellikle virajlarda hafif savrulmasına rağmen gencin hiçbir tepki vermeden elinde telefonuyla oynaması ilginç görüntüler oluşturdu.
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