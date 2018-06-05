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KAMYONET OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 09:36 | Son Güncelleme

  *Trafik tek şeritten sağlanırken diğer araçlar kaldırıma çıkarak kaza yerinden geçti.  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Üsküdar'da trafiğin yavaşladığı sırada bir kamyonet, halk otobüsüne arkadan çarptı.

*Trafik tek şeritten sağlanırken diğer araçlar kaldırıma çıkarak kaza yerinden geçti.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Üsküdar'da trafiğin yavaşladığı sırada bir kamyonet, halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralanırken otobüstekiler yara almadan kurtuldu.
Kaza saat 08.15 sıralarında Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Aykan'ın kullandığı 34 JC 7036 plakalı özel halk otobüsü önünde seyreden aracın durması üzerine frene bastı. Bu sırada arkadan gelen 34 LC 9992 plakalı kamyonet duramayarak otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada otobüste bulunan yolcular ise yara almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANADI
Kaza nedeniyle uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.Trafik tek şeritten sağlanırken diğer otobüsler kaza yerinden kaldırıma çıkarak geçti. Kazayı karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Kazaya karışan otobüsün ve kamyonetin görüntüsü
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Otobüs sürücüsü ile röp
-Yaralıların hastaneye gitmesi
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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