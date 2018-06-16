Kamyonet restorana girdi: 1'i bebek 8 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetin hafif ticari araca çarptıktan sonra restorana girmesi sonucu biri bebek biri çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AS 5761 plakalı kamyonet, hafif ticari araca çarptıktan sonra yol kenarındaki restorana girdi. Yemek yiyen müşterilere çarpan kamyonet, duvara çarparak durabildi.

Ailesiyle restoranda bulunan bir bebeğin kamyonetin altında kaldığı kazada, 8 kişi yaralandı. Restoranda garson olarak çalışan bir kişi son anda duvarla kamyonet arasında kalmaktan kurtuldu.

Kazada, Ayşe Yılmaz, Abdülsamet Kocaman, Azra Beril Özkanlı (5), Fatma Nur Yılmaz, Filiz Kocaman, Kadir Özkanlı, Nazlı Özkanlı, Tarık Ediz Özkanlı (1) yaralandı.

Büyük paniğin yaşandığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası esnaf ve vatandaşların tepki gösterdiği sürücü jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Görüntülerde, kamyonetin hafif ticari araca çarpması, daha sonra içinde müşterilerin bulunduğu restorana girmesi ve vatandaşların panik yaşaması, kamyonetin restorandan çıkarılması yer alıyor.

