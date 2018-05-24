Kamyonet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada

ANKARA'da bir kamyonet sürücüsünün kendisini sollamak isteyen otomobilin önüne direksiyon kırarak trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar tepki çekti.
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul yolu üzerinde yaşandı. Orta şeritte ilerleyen bir kamyonet sürücüsü hemen arkasında bulunan ve kendisini sol şeridinden geçmek isteyen bir otomobilin önüne direksiyonu kırarak sollamasını engelledi. Trafikte tehlike saçan kamyonet sürücüsü ardından kendisini bu kez sağ şeritten sollamak isteyen aynı otomobilin önüne bir kez daha direksiyonu kırdı. Ancak otomobil sürücüsü hızlı davranarak kamyoneti solladı. Fakat bir başka bir sürücü tarafından görüntülenen olayda, kamyon sürücüsünün trafikte aynı otomobil sürücüsüne tacizi devam uzun süre devam etti.
Yaşanan o anlar ise bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
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