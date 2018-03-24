Kamyonet takla attı, sürücü öldü

Fatih Emrah ERDOĞAN / HAVRAN(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Havran ilçesinde, Taner Karakaya idaresindeki 10 DD 805 plakalı kamyonet takla attı. Araç içerisinde sıkışan Taner Karakaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Havran-Edremit karayolu 4'üncü kilometresinde sabaha karşı meydana gelen kazada Taner Karakaya (33), kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç içerisinde sıkışan Karakaya, olay yerine gelen itfaiye kırım ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. 112 sağlık görevlilerince olay yerinde yaşamını ytirdiği belirlenen Karakaya'nın cenazesi, Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karakaya'nın cenazesi bugün ikindi namazının ardından İvrindi kırsal Karaçepiş Mahallesi mezarlığına defnedilecek. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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