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Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinden Denizli'ye giden, Ahmet Tozgun'un (55) kullandığı patates yüklü 20 AT 573 plakalı kamyonet, Jandarma Kavşağı yakınlarında Y. T. yönetimindeki 09 R 5363 plakalı tıra arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan Tozgun hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Tozgun'un cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Y.T. gözaltına alındı.

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kamyon kamyonet Kaza Nazilli TIR

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