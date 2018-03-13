Kamyonet yerine patpat kullanıyorlar

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde kamyonet yerine sanayide yapılan patpatlar kullanılıyor.

Çobanlar Sanayisi patpat üretimi konusunda kendisini bir hayli geliştirmiş. Birçok patpat ustasının yer aldığı sanayide, hummalı bir çalışma her dakika devam ediyor. Bunun sebebi ise civar ilçelerden ve mahallelerden gelen patpat siparişleri. Su motoru kullanılarak yapılan patpatlar, 5 ileri 1 de geri vitese sahip olarak vatandaşların yardımına koşuyor. 3 tona kadar yük taşıyabilen patpatlar, 6 bin liraya yapılıyor.

Yakıt konusunda patpatların çok cimri olduğunu anlatan patpat ustası Halil Gedece, hurda araçlardan çıkan parçaların kullanılmasıyla maliyetin düştüğünü belirtti. Ortalama bir patpatın 6 bin liraya mal olduğunu ifade eden Gedece, "Patpat yapmaya 1985’de başladım ve halen yapıyorum. Ben daha önce demircilik yapıyordum. O iş biraz bitti gibi olunca bu işe başladım. Bir patpat normalde 15-20 günde çıkar. Malzemelerini hurdadan temin ediyoruz. Geri kalanına yeni malzeme kullanıyoruz. Bir şanzıman, diferansiyel, dingil ve direksiyon olarak bunları hurdadan temin ediyoruz. Hurda malzemelerden temin edildiği için bakımının çok iyi yapılması gerekiyor. Bir çok avantajı var. Aslında en önemlisi yakıt tasarrufu. Oldukça az yakıyor ve 2,5-3 ton arasında yük taşıyabiliyor. 6 bin liraya mal ediliyor ama 8 bin liralık da isteyene yapılır. Ayda iyi çalışırsan 2 tane yaparsın. Su motoru kullanılarak 5 ileri 1 de geri vitesi yapıyoruz" dedi.