HABER

Kamyonetin çarptığı 70 koyun telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 21:00 | Son Güncelleme

Kamyonetin çarptığı 70 koyun telef oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin koyun sürüsüne çarpması sonucu 70 koyun telef oldu.

Kağızman-Kars yolunun Koyunyurdu köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kamyonet yoldan geçen koyun sürüsüne daldı. Çarpmanın etkisiyle 70 koyun yola savrularak telef oldu.

Sürücünün, kamyonetle kaza yerinden kaçtığı belirlendi. Daha sonra jandarma ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınarak telef olan koyunlar kenara kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNERHem iş hem tatil!Hem iş hem tatil!
Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdiOrdu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Kaza koyun

En Çok Okunan Haberler

O bunu hep yapıyor! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırıp öyle bir şey yaptı ki...

O bunu hep yapıyor! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır karıştı! Arazi anlaşmazlığı sonrası silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır karıştı! Arazi anlaşmazlığı sonrası silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan flaş açıklama: Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir

İYİ Partili Aytun Çıray'dan flaş açıklama: Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi

'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.