Kamyonetin çarptığı 70 koyun telef oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin koyun sürüsüne çarpması sonucu 70 koyun telef oldu.

Kağızman-Kars yolunun Koyunyurdu köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kamyonet yoldan geçen koyun sürüsüne daldı. Çarpmanın etkisiyle 70 koyun yola savrularak telef oldu.

Sürücünün, kamyonetle kaza yerinden kaçtığı belirlendi. Daha sonra jandarma ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınarak telef olan koyunlar kenara kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

