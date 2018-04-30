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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Uşak'taki kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İslice Mahallesi Dere Sokak'ta ters yönde ilerleyen Ömer Karatay (26) idaresindeki 48 YS 552 plakalı motosiklet, İsmet Paşa Caddesi'ne çıktığı sırada Mehmet Toğan'ın (51) kullandığı 64 AAE 042 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, caddedeki iş yerine çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karatay, kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde motosikletin kamyonetle çarpışması ve sürücünün yola savrulması yer alıyor.

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