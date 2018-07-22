HABER

Kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 04:26 | Son Güncelleme

Kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Aydın'da kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunun Kanyaşı mevkisinde Muammer Yasan'ın kullandığı 09 Z 0796 plakalı arkasında römork bulunan traktör, Hüdayi Sergin'in kullandığı 45 RJ 555 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör karşı şeride geçip tarlaya düşerken kamyonet bariyerlere çarptı. Kamyonet içerisindeki şişelenmiş zeytinyağları yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Sergin ile ayakları traktörün altından kalan Yasan, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kamyonette bulunan Gönül Sergin ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen Sergin ailesinin yakınları gözyaşı döktükleri görüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılması ve bölgenin temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?
Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu sahillerde aldıSıcaktan bunalan İstanbullular soluğu sahillerde aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamyonet ölü traktör yaralı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Sevinçten kabusa!

Sevinçten kabusa!

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!

Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!

Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?

Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.