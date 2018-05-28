Kamyonette saksılara ekili Hint keneviri ele geçirildi

Adana'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette saksılara ekili 19 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, şüphelendikleri 01 BBM 14 plakalı kamyoneti durdurarak arama yaptı.
Aracın bagajını inceleyen ekipler, saksılara ekili 19 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Bunun üzerine araçtaki şüpheliler Mevlüt Ş.E, Emrah A, Murat D. ve Kaval T. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ne götürüldü.
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