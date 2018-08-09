HABER

Kamyonetten atlayıp kaçan boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

TOKAT'ta kesilmek için belediye mezbahanesine götürülmek istenen boğa, trafik uygulama noktasında kamyonetin kasasından atlayarak kaçtı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta kesilmek için belediye mezbahanesine götürülmek istenen boğa, trafik uygulama noktasında kamyonetin kasasından atlayarak kaçtı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla uyuşturucu iğne yardımıyla yakalanan boğa, kesildi. Pazar ilçesinde besicilik yapan Yunus Akın, sabah saatlerinde 60 TC 083 plakalı kamyonetine yüklediği boğasını kesim için Tokat Belediyesi Mezbahanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Tokat- Turhal karayolu, kent girişinde bulunan trafik uygulama noktasında durdurulan kamyonetin kasasından atlayan boğa kaçtı. Kaçan hayvan, polis ve vatandaşlar tarafından yol üzerinde bulunan özel bir işletmenin bahçesinde kıstırıldı. Olay yerine çağırılan Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, boğayı sakinleştirmek için uyuşturucu iğne kullandı. Atılan 8 iğne ile sakinleştirilen boğanın boynuna ip geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında hayvan, kepçe yardımıyla kamyonetin kasasına bağlandı. Sakinleştirici iğnelerin etkisiyle kamyonetin yanına yığılan boğa bulunduğu yerde kesildi. Kesilen hayvan, kepçe yardımı ile kamyonete konularak mezbahaneye götürüldü.

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
Şehit eşinin ismini oğluna verdiŞehit eşinin ismini oğluna verdi
UBER şoförlerinin eyleminde arbedeUBER şoförlerinin eyleminde arbede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.