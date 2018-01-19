Kamyonlarla taşınan ölüm! Geçtiği yerler risk altında!

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 14:17 |5 saat önce

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nden (OSB) İstanbul ve Ankara’ya tehlikeli ve toksik atık sevkiyatı yapıldığını açıkladı. Bozoğlu, sevkiyatı yapan firmaya geçen yıl bakanlığı 2 milyon lira ceza kestiğini anımsattı.

İstanbul ve Ankara'yı tehdit eden kamyonlarla atık sevkiyatı nedeniyle basın toplantısı yapan Bozoğlu, atıkların yüksek oranda ağır metal kurşun içerdiği için “depolanamaz” nitelikte olduğunu söyledi. Bozoğlu, “Karayolu ile taşınırken geçtiği bölgeler dahil depolandığı alanlar büyük risk altında. Sevkiyat acilen durdurulmalı” uyarısı yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tehlikeli atıkların kontrolsüzce depolanması nedeniyle ilgili firmaya geçen yıl 2 milyon TL ceza kestiğini belirten Bozoğlu, "Sonra bu atıkların çimento fabrikalarında alternatif hammadde olarak kullanılması kararlaştırıldı" dedi. NEREYE GİDİYOR? Bozoğlu, tehlikeli atık grubunda yer alan baca gazı tozundan çinko oksit üreten Marzinc Marmara Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. Karabük Şubesi’nin, üretim sonrası oluşan atıkları Karabük OSB’de depoladığını söyledi. Bozoğlu, bir süredir Karabük OSB’den tehlikeli ve toksik atık sevkiyatı başlatıldığını, atıkların İstanbul’da Kömürcüoda, Ankara’da ise Sincan Çadırtepe’de depolanmaya başlandığını belirtti.

2 MİLYON TL CEZA Bozoğlu, durumun neden tehlikeli olduğunu şöyle anlattı: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 12 Ocak 2017’de Marzinc firmasının atıklarının depolandığı alandan numune aldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde test ve analiz raporu hazırlandı. Bu analizde atığın tehlikeli ve toksik olduğu belirtildi. Bakanlık, tehlikeli atıkların kontrolsüzce depolanması nedeniyle 14 Kasım 2017’de Çevre Kanunu’na göre firmaya 2 milyon 100 bin TL ceza kesti. Bakanlık, kendisine ait olan Çevre Referans Laboratuvarı’nda da analiz yaptı ve atıkların depolanmasına dair belirlenmiş olan 1. sınıf depolama tesisi sınır değerinden yaklaşık 15 kat daha yüksek oranda ağır metal olan kurşun bulunduğu tespit edildi. Yani Marzinc sahasından çıkan atıkların depolanamaz nitelikte olduğu raporda ortaya kondu. İçerisindeki kurşun oranı depolanma seviyesine çekilmeden bu tehlikeli atığın depolanması mümkün değil.” Bozoğlu, şöyle devam etti:

“Ancak Bakanlık daha sonra kendi kestiği cezayla çelişkili işlem yaptı. Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Karabük İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısına verdiği cevapta söz konusu atıkları bu kez tehlikesiz kabul ederek atıkların çimento fabrikalarında alternatif hammadde olarak kullanılabileceğine karar verdi.