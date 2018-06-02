Kamyonun açık damperi üst geçide çarptı, çok sayıda yaya yaralandı

ANKARA (DHA) - Kaza Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonun açık unutulan damperi, üst geçide çarptı. Üst geçitte bulunan çok sayıda yaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kamyonun görüntüsü
Yaralıların ambulanslara taşınması
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