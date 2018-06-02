HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kamyonun açık damperi üst geçide çarptı, çok sayıda yaya yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:48 | Son Güncelleme

Kaza Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi.

ANKARA (DHA) - Kaza Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonun açık unutulan damperi, üst geçide çarptı. Üst geçitte bulunan çok sayıda yaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Kamyonun görüntüsü
Yaralıların ambulanslara taşınması

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Emanet oksijen makinesi ile hayata tutunmaya çalışıyorEmanet oksijen makinesi ile hayata tutunmaya çalışıyor
Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştüOrg. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

İftarda can pazarı!

İftarda can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.