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Kamyonun altında kalan engelli anne ile oğlu toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren sağır ve dilsiz Yonca Temur (19) ile oğlu Bilal Temur (3), toprağa verildi.

Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren sağır ve dilsiz Yonca Temur (19) ile oğlu Bilal Temur (3), toprağa verildi. Bir şirkete bağlı olarak hafriyat kamyonu şoförlüğü yapan Musa İşleyen, dün saat 11.00 sıralarında alışveriş yapmak için Acarlar Mahallesi 51 Sokak'taki markete girdi. Alışverişin ardından tekrar 34 DA 2531 plakalı kamyonuna dönen İşleyen, yoluna devam etmek istedi. Bu sırada kamyonun önündeki sağır ve dilsiz Yonca Temur ile oğlu Bilal Temur'u fark etmeyen İşleyen, anne- oğula çarptı. Bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ederek duran İşleyen, anne ile oğlunu kamyonun altında görünce şok oldu. Bu sırada çevredekiler durumu, polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı anne- oğul, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon şoförü Musa İşleyen'in yakalanması için çalışma başlattı. İşleyen'in olay yerinde bıraktığı hafriyat kamyonu ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Süren arama çalışmalarına rağmen İşleyen halen bulunamadı. Kazada ölen Yonca Temur ve oğlu Bilal Temur ise dün ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. Acarlar Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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