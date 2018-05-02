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Kamyonun çarptığı ağaç dalı, elektrik telleri ile otomobile zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir kamyonun çarpması sonucu kırılan ağaç dalı, yüksek gerilim hattının tellerini koparrırken, üzerine düştüğü park halindeki bir ağaca da zarar verdi.

Kamyonun çarptığı ağaç dalı, elektrik telleri ile otomobile zarar verdi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir kamyonun çarpması sonucu kırılan ağaç dalı, yüksek gerilim hattının tellerini koparrırken, üzerine düştüğü park halindeki bir ağaca da zarar verdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin cadde düzenlemesi işini üstlenen taşeron firmaya ait Okan Özduman'ın kullandığı 35 HB 0403 plakalı kamyon, bugün saat 10.00 sıralarında, Yakıcı Sokak'tan geçerken 40 yıllık bir çınar ağacının yola taşan dalını fark etmeyip, çarptı. Kırılan dal, yakındaki yüksek gerilim hattı tellerini kopartıp, park halindeki Kamil Diksoy'a ait 45 ZC 4660 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik A.Ş.'nin görevlileri çağırıldı. Ağacın dalı, belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılırken, kopan elektrik tellerinin yerine Gediz Elektrik A.Ş. görevlileri tarafından yenisi takıldı. Ağacın yola taşan dallarını fark etmediğini belirten kamyon şoförü Okan Özduman, "Kamyonun kasası dala çarptı. Tek tesellim kimsenin canına bir şey olmamış olması. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.
"BELEDİYEYİ UYARMIŞTIK"
Üzerine ağaç dalının düşmesi sonucu zarar gören otomobilin sahibi Kamil Diksoy'un babası Ali Diksoy, "60 yıldır bu sokakta yaşıyoruz. Bu çınar ağacı 40 yıllık ve Orman İdaresi'ne kayıtlı. Belediyeyi kaç kez ağacın yola taşan dallarını kesmesi için uyardık. Zamanında uyarımız dikkate alınsaydı şimdi bu olay yaşanmazdı. Olay sırasında kaldırımda yürüyen aile vardı.Yüksek gerilim telleri yola ve arabaların üstüne düştü. Bana göre bir faciadan dönüldü. Allah'tan kimse ağacın kırılan dalı altında kalmadı" diye konuştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Kamyonun çarptığı ağaç dalı, elektrik telleri ile otomobile zarar verdiKamyonun çarptığı ağaç dalı, elektrik telleri ile otomobile zarar verdiKamyonun çarptığı ağaç dalı, elektrik telleri ile otomobile zarar verdiKamyonun çarptığı ağaç dalı, elektrik telleri ile otomobile zarar verdi

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