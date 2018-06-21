Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisinin ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne neden olduğu iddia edilen, aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 7 şüphelinin, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, dosyanın bilirkişi heyetine gönderilerek tarafların kusur durumuna ilişkin rapor aldırılmasına karar verildi.
Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 7 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ölen Şule İdil Dere'nin anne ve babası da hazır bulundu.
Söz verilen sanık Saffet Altındağ, iddianameye dayanak olan bilirkişi raporunda tarafına şantiye şefi olması nedeniyle kusur verildiğini savunarak, şunları söyledi:
"Bizim çalışma yapılan alanla ilgili resmi bir görevlendirme yazımız yoktur. Ben ve İBB'de görevli diğer sanıklar Ergun Ata ve Kamil Celal Yıldırım, yalnızca atıkların bertaraf edilmesine yönelik iş ile görevliyiz. Buna rağmen birimimizde iş güvenliği hususunda yetkililer bulunmaktadır. Ancak onlar soruşturma dışı bırakılmıştır. Hakkımda soruşturma izni verenler ile ilgili dava açma hakkımı saklı tutuyorum. Ben sosyal medyada sanık olarak gösteriliyorum. Kadıköy'de oturuyorum ve tüm insanlara hedef olarak gösteriliyorum. Can ve mal güvenliğim yoktur. Bunun sorumlusu da soruşturma dışı bırakılan kişilerdir."
Sanık Teyfur Bingöl de önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Kusur isnadını kabul etmiyorum. Şoför ve araç bana bağlı olmamasına rağmen tarafıma kusur verilmiştir. Sanık sıfatıyla yargılanmaktayım. Beraatime karar verilsin." diye konuştu.
Sanık Ergun Ata ise "Yeni bir bilirkişi incelemesi ile gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ederim." dedi.
Bazı sanıkların avukatı Rıza Saka, soruşturma aşamasında aldırılan bilirkişi raporunun yeterli olmadığını savunarak, yeni bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti.
Söz verilen anne Nesrin Aslan da "Belediyenin bu olay nedeniyle sorumlu olduğunu düşünüyorum. Adalet ve vicdan arıyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme, taraf avukatlarına dosya kapsamı hakkında beyanda bulunmak için 2 haftalık süre verilmesine karar verdi.
Dava dosyasının taraf avukatlarının beyanlarını sunmasının ardından A Güvenliği sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanı, 2 inşaat mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşturulacak heyete gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, heyetten tarafların kusur durumuna ilişkin rapor düzenlenmesinin istenmesine hükmetti.
Duruşma ertelendi.
- İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şule İdil Dere'nin, 13 Mayıs 2016 tarihinde Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağlıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle olay yerinde bulunan şüpheli Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması neticesinde, kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatılıyor.
İddianamede, söz konusu ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret Sanayi AŞ (İSTAÇ) şirketine verildiği, belediye ile adı geçen firma arasında, 8 Şubat 2016 tarihinde sözleşme imzalandığı, aracı kullanan Mümin Kılıç'ın da İSTAÇ AŞ'de şoför olarak görev yaptığı belirtiliyor.
Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın da tedbirsiz ve dikkatsiz şekilde araç kullanarak Dere'nin ölümüne neden olduğu bildirilen iddianamede, alınan bilirkişi raporuna göre diğer sanıklar yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ile İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ ve kontrol elemanları olarak çalışan Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım'ın da gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak, olayda kusurlu olduklarının tespit edildiği kaydediliyor.
İddianamede, tüm şüphelilerin "taksirle ölümüne neden olmak" suçundan ikişer yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
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