Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisinin ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne neden olduğu iddia edilen, aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 7 şüphelinin, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, dosyanın bilirkişi heyetine gönderilerek tarafların kusur durumuna ilişkin rapor aldırılmasına karar verildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 7 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ölen Şule İdil Dere'nin anne ve babası da hazır bulundu.

Söz verilen sanık Saffet Altındağ, iddianameye dayanak olan bilirkişi raporunda tarafına şantiye şefi olması nedeniyle kusur verildiğini savunarak, şunları söyledi:

"Bizim çalışma yapılan alanla ilgili resmi bir görevlendirme yazımız yoktur. Ben ve İBB'de görevli diğer sanıklar Ergun Ata ve Kamil Celal Yıldırım, yalnızca atıkların bertaraf edilmesine yönelik iş ile görevliyiz. Buna rağmen birimimizde iş güvenliği hususunda yetkililer bulunmaktadır. Ancak onlar soruşturma dışı bırakılmıştır. Hakkımda soruşturma izni verenler ile ilgili dava açma hakkımı saklı tutuyorum. Ben sosyal medyada sanık olarak gösteriliyorum. Kadıköy'de oturuyorum ve tüm insanlara hedef olarak gösteriliyorum. Can ve mal güvenliğim yoktur. Bunun sorumlusu da soruşturma dışı bırakılan kişilerdir."