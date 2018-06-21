HABER

Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisinin ölümü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 11:52 | Son Güncelleme

Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne neden olduğu iddia edilen, aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 7 şüphelinin altışar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, dava dosyasının bilirkişi heyetine gönderilerek tarafların kusur durumuna ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne neden olduğu iddia edilen, aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 7 şüphelinin, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, dosyanın bilirkişi heyetine gönderilerek tarafların kusur durumuna ilişkin rapor aldırılmasına karar verildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 7 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ölen Şule İdil Dere'nin anne ve babası da hazır bulundu.

Söz verilen sanık Saffet Altındağ, iddianameye dayanak olan bilirkişi raporunda tarafına şantiye şefi olması nedeniyle kusur verildiğini savunarak, şunları söyledi:

"Bizim çalışma yapılan alanla ilgili resmi bir görevlendirme yazımız yoktur. Ben ve İBB'de görevli diğer sanıklar Ergun Ata ve Kamil Celal Yıldırım, yalnızca atıkların bertaraf edilmesine yönelik iş ile görevliyiz. Buna rağmen birimimizde iş güvenliği hususunda yetkililer bulunmaktadır. Ancak onlar soruşturma dışı bırakılmıştır. Hakkımda soruşturma izni verenler ile ilgili dava açma hakkımı saklı tutuyorum. Ben sosyal medyada sanık olarak gösteriliyorum. Kadıköy'de oturuyorum ve tüm insanlara hedef olarak gösteriliyorum. Can ve mal güvenliğim yoktur. Bunun sorumlusu da soruşturma dışı bırakılan kişilerdir."

Sanık Teyfur Bingöl de önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Kusur isnadını kabul etmiyorum. Şoför ve araç bana bağlı olmamasına rağmen tarafıma kusur verilmiştir. Sanık sıfatıyla yargılanmaktayım. Beraatime karar verilsin." diye konuştu.

Sanık Ergun Ata ise "Yeni bir bilirkişi incelemesi ile gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ederim." dedi.

Bazı sanıkların avukatı Rıza Saka, soruşturma aşamasında aldırılan bilirkişi raporunun yeterli olmadığını savunarak, yeni bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti.

Söz verilen anne Nesrin Aslan da "Belediyenin bu olay nedeniyle sorumlu olduğunu düşünüyorum. Adalet ve vicdan arıyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, taraf avukatlarına dosya kapsamı hakkında beyanda bulunmak için 2 haftalık süre verilmesine karar verdi.

Dava dosyasının taraf avukatlarının beyanlarını sunmasının ardından A Güvenliği sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanı, 2 inşaat mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşturulacak heyete gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, heyetten tarafların kusur durumuna ilişkin rapor düzenlenmesinin istenmesine hükmetti.

Duruşma ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şule İdil Dere'nin, 13 Mayıs 2016 tarihinde Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağlıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle olay yerinde bulunan şüpheli Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması neticesinde, kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamede, söz konusu ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret Sanayi AŞ (İSTAÇ) şirketine verildiği, belediye ile adı geçen firma arasında, 8 Şubat 2016 tarihinde sözleşme imzalandığı, aracı kullanan Mümin Kılıç'ın da İSTAÇ AŞ'de şoför olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın da tedbirsiz ve dikkatsiz şekilde araç kullanarak Dere'nin ölümüne neden olduğu bildirilen iddianamede, alınan bilirkişi raporuna göre diğer sanıklar yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ile İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ ve kontrol elemanları olarak çalışan Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım'ın da gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak, olayda kusurlu olduklarının tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, tüm şüphelilerin "taksirle ölümüne neden olmak" suçundan ikişer yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var
Avrupa'ya kaçan sapık yakalandı!Avrupa'ya kaçan sapık yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava kadıköy Şule İdil Dere

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

İlginizi Çekebilir

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinden ayrılınca art arda kendini bıçakladı!

Sevgilisinden ayrılınca art arda kendini bıçakladı!

İstanbul'da 24 Haziran seçimi alarmı! Yarın ve Cumartesi'ne dikkat

İstanbul'da 24 Haziran seçimi alarmı! Yarın ve Cumartesi'ne dikkat

Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım

Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Avrupa'ya kaçan sapık yakalandı!

Avrupa'ya kaçan sapık yakalandı!

AFAD'dan Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile ilgili açıklama

AFAD'dan Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.