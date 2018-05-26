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Kamyonun kasa direğinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

Kamyonun kasa direğinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kütahya'da, kamyonun içi boş olan kasa direğinde sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Dumlupınar Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonun kasasından kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sesin kamyonun kasa direğinden geldiğini tespit etti.

İçi boş demir parçayı çıkaran ekipler, demir kesme makasıyla direği parçaladı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarılan kedi yavrusu, annesinin yanına bırakıldı.

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