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Kan alınırken iğne batırılan çocuk, hem güldü hem de güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, sosyal proje dersi kapsamında merkeze bağlı Alaca köyü Eczacılar İlkokulu'ndaki öğrencilerin kan gruplarını belirledi.

Kan alınırken iğne batırılan çocuk, hem güldü hem de güldürdü

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, sosyal proje dersi kapsamında merkeze bağlı Alaca köyü Eczacılar İlkokulu'ndaki öğrencilerin kan gruplarını belirledi. Kan alınırken iğne batırılan çocuklardan Hatip Şervan Vargün'ün (7) sürekli gülmesi, sınıftaki diğer öğrencileri, üniversitelileri ve görevlileri de güldürdü.
KAÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop öncülüğünde merkeze bağlı Alaca köyünde öğrencilere yönelik bir çalışma yaptı. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin de desteği ile Alaca köyüne giden üniversiteli gençler, Alaca Eczacılar İlkokulu’ndaki öğrencilerin kan gruplarını belirledi. Öğrencilere ilk önce yapılan proje ve kan grubunun önemi anlatıldı ardından da kan grupları belirlendi.
İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Hatip Şervan Vargün, kan alınırken iğne batırıldığında gülüncü dikkatleri üzerine çekti. Vargün, "İğne vurulurken ağlanılmaz gülünür" derken, hareketleri ve söylediği şarkı ile ortamı renklendirdi. Kan grupları belirlenen öğrencilere, üniversiteli öğrenciler çikolata ikram etti.
KAÜ'lü öğrenciler bu anlamlı projeyi hayata geçirdikleri için çok sevinçli olduklarını dile getirdiler. Öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop, "Böylesine önemli, toplumsal duyarlılığı öne çıkaran bir proje yapmaları ve bunu hayata geçirmeleri beni çok mutlu etti. Hem öğrencilerime, hem köy muhtarlığına ve okul idaresine hem de köy okulundaki minik öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

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Kan alınırken iğne batırılan çocuk, hem güldü hem de güldürdüKan alınırken iğne batırılan çocuk, hem güldü hem de güldürdüKan alınırken iğne batırılan çocuk, hem güldü hem de güldürdüKan alınırken iğne batırılan çocuk, hem güldü hem de güldürdü

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