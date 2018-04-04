Kan bağışı kampanyası

SANKO Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu ve SANKO Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Kızılay ile birlikte kan bağışı etkinliği düzenledi.
Kan bağışı konusunda farkındalık sağlayıp, konuya dikkat çekmek ve insanları bilinçlendirerek, ihtiyaç sahipleri için bağışta bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlik, hem akademisyenlerden hem de öğrencilerden yoğun ilgi gördü. SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın kan bağışında bulunanları ziyaret ederek, etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
SANKO Üniversitesi binasında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, akademik ve idari personelden bağış toplandı.
SANKO Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.
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