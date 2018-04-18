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Kan davası barış yemeğiyle sona erdirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 08:58 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, 2 kişinin öldürülmesiyle 2 aile arasında başlayan kan davası, barış yemeği ile sona erdirildi.Patnos Adliyesi önünde, 10 ay önce bir dava sebebiyle gelenler arasında çıkan ve aynı aileden 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından Atmanki ve Kirdizi aileleri arasında başlayan kan davasının sona erdirilmesi için kanaat önderleri girişimlerde bulundu.

Kan davası barış yemeğiyle sona erdirildi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, 2 kişinin öldürülmesiyle 2 aile arasında başlayan kan davası, barış yemeği ile sona erdirildi.
Patnos Adliyesi önünde, 10 ay önce bir dava sebebiyle gelenler arasında çıkan ve aynı aileden 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından Atmanki ve Kirdizi aileleri arasında başlayan kan davasının sona erdirilmesi için kanaat önderleri girişimlerde bulundu. Taraflar arasındaki husumeti sona erdiren bu girişimlerin barışla sonuçlanmasıyla Patnos Belediyesi Düğün Salonunda barış yemeği organize edildi.
Yaklaşık bin kişinin katıldığı yemekte bir araya gelen aile bireyleri Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederek kucaklaştı.
Barış yemeğinde bir konuşma yapan Patnos Kaymakamı Ümit Altay, "Bu tür olayların barış ile sonlandırılması ilçemiz için çok güzel bir görüntü sergiledi. Barış’ta emeği geçen ve her iki taraf ile görüşüp ara buluculuk yapan Yusuf Sağlam, İsmail Oğur, Veysi Kaya, Yusuf Yılmaz’a her iki taraf adına teşekkür ederim. Böyle bir olayın yaşanmaması temennisi ile barışımızın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Barışma programı verilen yemekle son buldu.

Kan davası barış yemeğiyle sona erdirildi

Kan davası barış yemeğiyle sona erdirildi

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