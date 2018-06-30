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Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

İstanbul’da sosyal medya aracılığı ile tanıştığı erkek arkadaşının yanına gidip alkol alan şeker hastası 20 yaşındaki Kübra Hıracı komaya girdi. Sevgilisi genç kızı kucaklayıp otele götürdü ve çift o geceyi beraber geçirdi. Ertesi gün hayatını kaybeden Kübra ile ilgili korkunç gerçek otopside ortaya çıktı. Genç kız ile sevgilisinin o gece cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Başsavcılık, komadaki genç kızın cinsel ilişkiye rıza göstermesinin mümkün olmadığını belirtti

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Düzce’de sosyal medya aracılığı ile tanışıp, 22 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’a buluşmaya gittiği erkek arkadaşının isteği üzerine alkol alıp şeker komasına girdiği ve tecavüze uğrayıp darp edildiği öne sürülen, daha sonra ise kendisine gelemeyince Caner B. tarafından götürüldüğü hastanede öldüğü iddia edilen Kübra Hıracı’nın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Caner B. avukatıyla katılırken, müşteki Canan Hıracı, Fikri Hıracı ve aile yakınları da duruşmada hazır bulundu.

"ANNESİ BENİM İÇİN 'YAKIŞIKLI DAMADIM' DEMİŞTİ"

İfadesinde sosyal medya üzerinden tanışıp sevgili olduklarını anlatan sanık Caner B., "İlk buluşmamız Düzce’de oldu. Ailesi beni biliyordu. Annesine fotoğrafımı gösterdiğinde benim için ‘Yakışıklı damadım’ demişti. Düzce’de evinin önünde görüştük. Ailen kızmasın diye sorduğumda ‘Hayır aşkım’ demişti. Sonra kendisi otobüsle İstanbul’a yanıma geldi. Yemeğe götürecektim, aç olmadığını, bir şeyler içmek istediğini söylemişti. Yeğenim İdris de yanımızdaydı, birlikte arabayla Gürpınar sahile indik, Kübra bira istemedi, ona kendi istediği alkolü aldık. Sahilde arabayla müzik açtık, eğlendik” dedi.

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Kübra Hıracı yarı baygın halde hastaneye bırakılmış...

"OTEL ODASINDA SEVİŞMEK İSTEDİ"

Daha sonra otele geçtiklerini aktaran sanık Caner B., ”Otel odasına geçtiğimizde sevişmek istedi, benimle daha sonra ise birlikte olduk. İkimiz de kıyafetlerimizi kendimiz çıkardık. Sabah uyandığımda Kübra horluyordu, ben de uyandırmak istemedim. Kübra’yı uyandırmak istedim, uyanmayınca yeğenimi aradım. Araçla hastaneye gittik. Kübra’yı boş bir sedyeye yatırdılar, ilgilenmediler. Çantasından çıkan ilaçları teslim ettim. Kan testi sonucuna göre hareket edeceklerini söylediler. Hasta bakıcı beni teselli etti, kameradan görebilirsiniz. 'Korkma bir şey olsa doktor seni böyle boş bırakmaz' dedi. Test sonuçlarını doktora götürünce acil yoğun bakım dedi. Dualarla uyanmasını beklerken ertesi gün sabaha karşı öldüğünü gördüm” dedi.

"KÜBRA'NIN RIZASI DIŞINDA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞTIR"

Savunmalarına devam eden sanık Caner B., ”Whatsapp profiline bizim fotoğrafımızı koymuştu. Ciddi bir ilişkim evliliğe dair düşüncem vardı. Kendisi bana şeker hastası olduğunu söyleseydi ben kendisine ne alkol kullandırırdım ne de başka bir şey. Kendisi hastayken neye dayanarak bunu içti anlamış değilim. Ailemle ben mağdur oldum. Böyle bir iftirayla karşı karşıya kaldık. Tahliyemi ve beraatimi isterim. Kübra’nın rızası dışında hiçbir şey olmamıştır ve yaşanması da düşünülemez” dedi.

İDDİANAMEDE YER ALANLAR...

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İddianamede ise, sanık Caner B. ile maktül arasında duygusal bir bağ bulunduğu, 2 haftalık süreçte telefonda ve yüz yüze görüştükleri, 22.12.2016 tarihinde maktülün İstanbul’a şüphelinin geldiği, araç içerisinde alkol almaya başladıkları, alkol aldıkları sahilden ayrılarak şüpheli Doğan B. ile buluştukları, hep birlikte günü birlik yer kiralamaya gittikleri anlatıldı. İddianamede Kübra H’nin baygın vaziyette araç içerisinde bulunduğu İdris ile Caner’in Kübra H. adına oda kiraladıkları , daha sonra dışarıya çıkarak Doğanay B. İle birlikte beyaz bir araçtan Kübra H.’yi baygın vaziyette indirdikleri, Caner B’nin Kübra Hıracı’yı sırtına alarak pansiyona soktuğu, Caner ile Kübra Hıracı'nın odada kaldıkları ve sabah saatlerinde İdris B’nin yeniden odaya gelerek Kübra Hıracı'yı sırtına alarak dışarı çıktığı, şüphelilerin birlikte maktulü hastaneye götürdükleri, hastaneden ise yapılan tüm tedaviye rağmen Kübra Hıracı'nın vefat ettiği yer aldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Düzce kübra hıracı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
nasıl olsa öldü kendini savunamıyor ya konuş bakalım erkek bozuntusu tıkın içeri ne bekliyorsunuz
çağdaş gençlik
İnsan insana neden bunu yapar?
bu tür insanlara nedense acımıyorum, üzülmüyorum hatta ve hatta yada neyse.
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