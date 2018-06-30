Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Düzce’de sosyal medya aracılığı ile tanışıp, 22 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’a buluşmaya gittiği erkek arkadaşının isteği üzerine alkol alıp şeker komasına girdiği ve tecavüze uğrayıp darp edildiği öne sürülen, daha sonra ise kendisine gelemeyince Caner B. tarafından götürüldüğü hastanede öldüğü iddia edilen Kübra Hıracı’nın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Caner B. avukatıyla katılırken, müşteki Canan Hıracı, Fikri Hıracı ve aile yakınları da duruşmada hazır bulundu. "ANNESİ BENİM İÇİN 'YAKIŞIKLI DAMADIM' DEMİŞTİ"



İfadesinde sosyal medya üzerinden tanışıp sevgili olduklarını anlatan sanık Caner B., "İlk buluşmamız Düzce’de oldu. Ailesi beni biliyordu. Annesine fotoğrafımı gösterdiğinde benim için ‘Yakışıklı damadım’ demişti. Düzce’de evinin önünde görüştük. Ailen kızmasın diye sorduğumda ‘Hayır aşkım’ demişti. Sonra kendisi otobüsle İstanbul’a yanıma geldi. Yemeğe götürecektim, aç olmadığını, bir şeyler içmek istediğini söylemişti. Yeğenim İdris de yanımızdaydı, birlikte arabayla Gürpınar sahile indik, Kübra bira istemedi, ona kendi istediği alkolü aldık. Sahilde arabayla müzik açtık, eğlendik” dedi.

Kübra Hıracı yarı baygın halde hastaneye bırakılmış... "OTEL ODASINDA SEVİŞMEK İSTEDİ"



Daha sonra otele geçtiklerini aktaran sanık Caner B., ”Otel odasına geçtiğimizde sevişmek istedi, benimle daha sonra ise birlikte olduk. İkimiz de kıyafetlerimizi kendimiz çıkardık. Sabah uyandığımda Kübra horluyordu, ben de uyandırmak istemedim. Kübra’yı uyandırmak istedim, uyanmayınca yeğenimi aradım. Araçla hastaneye gittik. Kübra’yı boş bir sedyeye yatırdılar, ilgilenmediler. Çantasından çıkan ilaçları teslim ettim. Kan testi sonucuna göre hareket edeceklerini söylediler. Hasta bakıcı beni teselli etti, kameradan görebilirsiniz. 'Korkma bir şey olsa doktor seni böyle boş bırakmaz' dedi. Test sonuçlarını doktora götürünce acil yoğun bakım dedi. Dualarla uyanmasını beklerken ertesi gün sabaha karşı öldüğünü gördüm” dedi. "KÜBRA'NIN RIZASI DIŞINDA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞTIR"



Savunmalarına devam eden sanık Caner B., ”Whatsapp profiline bizim fotoğrafımızı koymuştu. Ciddi bir ilişkim evliliğe dair düşüncem vardı. Kendisi bana şeker hastası olduğunu söyleseydi ben kendisine ne alkol kullandırırdım ne de başka bir şey. Kendisi hastayken neye dayanarak bunu içti anlamış değilim. Ailemle ben mağdur oldum. Böyle bir iftirayla karşı karşıya kaldık. Tahliyemi ve beraatimi isterim. Kübra’nın rızası dışında hiçbir şey olmamıştır ve yaşanması da düşünülemez” dedi.