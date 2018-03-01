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Kan donduran Afrin iddiası: YPG 211 çocuğu katletti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 07:45 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/YPG'nin TSK’nın temizlediği 82 yerleşim biriminde yaşları 7-13 arasında değişen 211 çocukla kendilerine direnen 417 sivili öldürdüğü ortaya çıktı.

Kan donduran Afrin iddiası: YPG 211 çocuğu katletti!

Zeytin Dalı Operasyonu'nda köşeye sıkışan PKK/YPG'li teröristlerin, sivilleri canlı kalkan olarak kullanırken, kendilerine destek olmayanları da acımasızca katlettiği bildirildi. Bu durum istihbarat birimleri tarafından hazırlanan 25 sayfalık raporla da gözler önüne serildi.

Yerel kaynaklar, ÖSO ve TSK mensuplarından teyit edilerek hazırlanan rapora göre örgüt, Mehmetçiğin temizlediği, biri belde merkezi, 75'i köy, 6'sı da köy altı yerleşim yerinde, 7 ile 13 yaş arasında 211 çocuğu katletti. Kendilerine destek olmamakla suçladıkları, aralarında kadın ve yaşlılarında bulunduğu 417 sivili de öldürdü.

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FOTOĞRAFLARI RAPORDA...

Sabah'ta yer alan haber göre, raporda, PKK/YPG'nin çatışmalarda kullandığını inkâr ettiği ancak örgütün ölüme yolladığı çocuklara da fotoğraflarıyla yer verildi. Bunlardan, örgütün zorla saflarına kattığı Baran Kamışlı kod adlı Riyad İbrahim (15), Deyr ez Zor'daki çatışmada öldü.

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Rapora göre, Kilis sınırına yakın olan ve Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu 13 ayrı köyden, telefonla Kilis'teki Türk istihbarat birimlerine ulaşan 35 aile, 44 çocuğun evlerini silahla basan PKK/ YPG'li teröristler tarafından kaçırıldığını ihbar etti. Ailelerden bazıları, kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını da Whatsapp üzerinden istihbarat birimlerine gönderdi. Yapılan fiziki ve teknik takipte, kaçırılan çocukların bazılarının izine Halep ve Kamışlı'da ulaşıldı. PKK/YPG'nin, alıkoyup eline çatışma bölgelerine gönderdiği 500'e yakın çocuk bulunuyor.

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK PKK YPG PYD

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ypg ye katilan insanlarin çoğu ordaki halkin kendisidir ve doğal olarak kendi tooraklarini isgal den koruyorlar, bu karalama habere ancak koyunlar inanir. tüm dünya bunu biliyor, ama biz türkler nedense egomuza yenilip bunu kabul etmiyoruz..
@gercek_2018 Orada kahraman askerlerimizin öldürdüğü teröristler her milletten var avrupalısı çinlisi çekya lısı ne ararsan bunlardamı ordaki halk oluyor bırakın artık bu safsataları önce kendiniz inanın söylediklerinize herkes bir olmuş ülkemize karşı aklınızı başınıza alın sıra bize gelecek yoksa alooo
gercek_2018 sen hangi zihniyetin insanısın....Orda Türk ordusu var. Ülkesi için vatanı için orda....Sınırdan atılan roketler ülkemizin insanlarını vuruyordu SEN BUNLARI NEDEN GÖRMÜYORSUN...Kaç tane Asker şehidimiz oldu için sızlamadı değilmi.Askerlerimiz vatanını korurken senin gibi zihniyetlerde sahip çıktı onlarıda korudu. Ha sen gerçi Amerikanın onlara sağladığı tırlarla dolu silahlarıda görmedin değil mi. Sen Avrupanın görmediği zihniyete yakın bir zihniyetsin onlardan gerçi pek bir farkın yokta...Sen teör örgütü YPG seviciliği yapmaya devam et..Türk adaleti bu yazının bedelini sana ödeti
@emirpasam_2015 Allah razıolsun senden...o gerçek midir nedir adı gerçek kendi yalan...zaten emniyete şikayet ettim..
ülkemizde bunları savunan arkalayan kim varsa kansızdır öso ya terörist diyeceksiniz , bunlara pyd li itlere vatanlarını savunan savaşçı öylemi kansızlar bu lafım şu anki devlet düşmanı chp ve avanesinedir hepsinin canlı görüntüleri var canlı canlı .Bu topraklar osmanlının çöküşünde dahi bu kadar ihanet görmemiştir , vatan severlik postu giyerek kendi değerlerine bu denli saldırmak ihanet dışında hiçbir şeyle açıklanamaz
@moland ypg de terörist öso da. bir hatırlatma, bir dönem ı$id itlerine de terörist değildir diyordunuz.
pkk ypg daişten hiç farkları yok
yalan konuşmayın ös ve türk askeri yaptı
avrupa abd bu iblislerden neden ses çıkmıyor kınama kaygı duyma falan yok
herhangi bir kanıt olmadan karalama neden yapıyorsunuz
hiç umurumda değil türkiyeye gelse burada pislik yapacaklardı görüyoruz sokakta suriyeli çocukları her pislik var
Yaw he he!
Bi ülke hicmi degismez yahu! 25 sene önceki medya hortlamıs gene,aynı yalanlar aynı dolanlar.25 sene önce kuzey ırak idi simdi Afrin.Ne yazıkki okudugu herseye sorgulamadan inanan nefret dolu 80 milyon insanımız var.cok yazık!
Bu habere kargalar bile güler lütfen mantıklı ve insan mantıgına uygun haber yapın. dıs basınıda takıp ediyoruz sadece sizin basınınızı değil.
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