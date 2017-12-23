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Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 22:29 | Son Güncelleme 4 saat önce

Muğla’nın Milas ilçesinde bir şahıs, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini önce av tüfeğiyle sırtından vurdu ardından aynı tüfekle intihar etti.

Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...

33 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Tektaş, birlikte yaşadığı sevgilisi 38 yaşındaki Şükran Ayrıkısa’yı yaşadıkları tartışma sonrasında sırtından av tüfeğiyle vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıkısa’nın ölümünün ardından Tektaş ise av tüfeğini kendi başına dayayarak, intihar etti.

İddiaya göre; 33 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Tektaş ile birlikte yaşadığı sevgilisi 38 yaşındaki Şükran Ayrıkısa, Koru Mahallesi’ndeki Ayrıkısa’nın evinde birlikte yemek yiyip, alkol aldılar.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ DUYUNCA ÇILGINA DÖNDÜ

Ayrıkısa, sevgilisi Tektaş’a eski eşinden olan çocuğu U. Ayrıkısa’nın yaşadıkları ilişkiyi onaylamadığını ve bu nedenle de ayrılmak istediğini söyledi. Tektaş, sevgilisi Ayrıkısa’nın kendisinden ayrılmak istediğini dile getirmesinin ardından oldukça sinirlendi ve durumu kabullenemedi.

AV TÜFEĞİYLE SIRTINDAN VURDU

Ayrıkısa ve Tektaş arasında daha sonra tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrasında Tektaş, evde bulunan av tüfeğiyle sevgilisi Ayrıkısa’yı sırtından vurdu. Ayrıkısa, olay yerinde hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETTİ

Sevgilisinin ölümünün ardından Tektaş, aynı tüfeği başına dayadı ve intihar etti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne denirki O kadına ve çocuğuna saygın olsa,önce nikah kıyarsın İnsan olsan ,ayrılmak istedi diye öldürmezsin Adam olsan Sırtından vurmazsın Allah tan korksan zina etmezsin ne denirki hiçbişey
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