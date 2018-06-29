Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

Olay, geçen yıl Çorumun Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Münevver M.B., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Münevver M.B., bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı.

RAHATSIZLANINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra rahatsızlanan Münevver M.B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen Münevver M.B.'nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. Münevver M.B., polise birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını söyledi.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından polis tarafından yapılan araştırmada, apartmanın banyo penceresinin baktığı boşlukta 8 aylık bebek cesedi bulundu. Bebek, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından atıldığı yerden alındı. Yaklaşık 8 aylık ve 2 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bebeğin, doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cenaze Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Münevver M.B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.