Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

Olay, geçen yıl Çorumun Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Münevver M.B., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Münevver M.B., bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı.
RAHATSIZLANINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Bir süre sonra rahatsızlanan Münevver M.B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen Münevver M.B.'nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. Münevver M.B., polise birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını söyledi.
TUTUKLANDI
İfadesinin ardından polis tarafından yapılan araştırmada, apartmanın banyo penceresinin baktığı boşlukta 8 aylık bebek cesedi bulundu. Bebek, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından atıldığı yerden alındı. Yaklaşık 8 aylık ve 2 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bebeğin, doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cenaze Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Münevver M.B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORMUŞ
Münevver M.B., ifadesinde lise üçüncü sınıfta okurken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, daha sonra erkek arkadaşının kendisini ailesiyle de tanıştırdığını belirterek, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini söyledi. Kendi ailesinin erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği için gizli gizli buluştuklarını anlatan genç kadın, erkek arkadaşının evlerinde, ailesinin bulunmadığı bir gün film izlerken kendi rızasıyla birlikte olduğunu ve daha sonra da birçok kez cinsel ilişkiye girdiklerini anlattı.
TUVALETTE DOĞUM
Bir süre sonra hamile kaldığını ve korktuğu için hamileliğini gizlediğini söyleyen Münevver M.B., "Hamileliğim nedeniyle ailemden çekiniyordum. Bir defasında hamile olduğumu erkek arkadaşıma söylemek istedim ama sonradan vazgeçtim. Karnımın büyümesi nedeniyle bol giysiler giymeye başladım. Bu süreçte bebeğimi düşürmeye yönelik hiçbir şey yapmadım. Olay günü yemek yedikten sonra yine karnımda bir sancı oluştu. Ağrılarımın artması üzerine banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat kadar süreyle çömelir vaziyette beklerken bir anda bebek doğdu. Çocuğun doğduğu zaman dilimi içerisinde hiç bağırmadım. Bebek tuvalet taşının üzerine kafası üstü düştü. Hemen taşın üzerinden çocuğu alarak burun deliklerinin yanına nefes alıp almadığını kontrol etmek için parmağımı götürdüm. Çocuğun nefes almadığını anladım. Sonra çocuğu yere koyarak kordonu elimle kopardım. Bebekte hiçbir yaşam belirtisi olmadığını gördüm. Sonra anneme istifra ettiğimi söyledim ve etrafı temizlemek için çöp poşeti istedim. Daha sonra çocuğu poşetin içerisine koyup, pencereden boşluğa attım. Doğum nedeniyle benden sarkan kordonu eşofmanımın içine saklayıp, banyoya geçtim. Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum. Erkek arkadaşımla kendi rızamla ilişkiye girdim. Şikayetçi değilim" dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Evinin banyosunda doğurduğu bebeği poşete koyup 5'inci kattaki evlerinin banyosundaki pencereden apartman boşluğuna atan genç kadın hakkında hazırlanan iddianame Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
ADLİ TIP 'CANLI DOĞUM' DEDİ
İddianamede, apartman boşluğunda bulunan bebek cesedinin otopsisinin yapıldığı Ankara Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, yapılan inceleme tetkikler sonucunda, miadında rahim içi gelişim gösteren bebeğin canlı olarak doğduğu, bebeğin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, kot ve çeşitli kırıkları ile birlikte beyin doku harabiyeti ve iç organ yaralanması sonucunda meydana geldiği bilgisine yer verildi. Münevver M.B., 'alt soy çocuğa karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yargılamasının önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade edildi.
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