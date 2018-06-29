HABER

Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

Çorum'da lisedeki sevgilinden hamile kalan 19 yaşındaki genç banyoda kız doğurduğu bebeği poşete koyup 5'nci kattan aşağı attı. Kan donduran olay sonrası tutuklanan zanlı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Genç kız, "Film izlerken erkek arkaşımla ilişkiye girdik, hamileliğimi sakladım, banyoda doğum yapıp kordonumu kendim kestim" diye ifade verdi.

Olay, geçen yıl Çorumun Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Münevver M.B., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Münevver M.B., bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı.

RAHATSIZLANINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra rahatsızlanan Münevver M.B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen Münevver M.B.'nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. Münevver M.B., polise birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını söyledi.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından polis tarafından yapılan araştırmada, apartmanın banyo penceresinin baktığı boşlukta 8 aylık bebek cesedi bulundu. Bebek, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından atıldığı yerden alındı. Yaklaşık 8 aylık ve 2 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bebeğin, doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cenaze Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Münevver M.B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORMUŞ

Münevver M.B., ifadesinde lise üçüncü sınıfta okurken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, daha sonra erkek arkadaşının kendisini ailesiyle de tanıştırdığını belirterek, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini söyledi. Kendi ailesinin erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği için gizli gizli buluştuklarını anlatan genç kadın, erkek arkadaşının evlerinde, ailesinin bulunmadığı bir gün film izlerken kendi rızasıyla birlikte olduğunu ve daha sonra da birçok kez cinsel ilişkiye girdiklerini anlattı.

TUVALETTE DOĞUM

Bir süre sonra hamile kaldığını ve korktuğu için hamileliğini gizlediğini söyleyen Münevver M.B., "Hamileliğim nedeniyle ailemden çekiniyordum. Bir defasında hamile olduğumu erkek arkadaşıma söylemek istedim ama sonradan vazgeçtim. Karnımın büyümesi nedeniyle bol giysiler giymeye başladım. Bu süreçte bebeğimi düşürmeye yönelik hiçbir şey yapmadım. Olay günü yemek yedikten sonra yine karnımda bir sancı oluştu. Ağrılarımın artması üzerine banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat kadar süreyle çömelir vaziyette beklerken bir anda bebek doğdu. Çocuğun doğduğu zaman dilimi içerisinde hiç bağırmadım. Bebek tuvalet taşının üzerine kafası üstü düştü. Hemen taşın üzerinden çocuğu alarak burun deliklerinin yanına nefes alıp almadığını kontrol etmek için parmağımı götürdüm. Çocuğun nefes almadığını anladım. Sonra çocuğu yere koyarak kordonu elimle kopardım. Bebekte hiçbir yaşam belirtisi olmadığını gördüm. Sonra anneme istifra ettiğimi söyledim ve etrafı temizlemek için çöp poşeti istedim. Daha sonra çocuğu poşetin içerisine koyup, pencereden boşluğa attım. Doğum nedeniyle benden sarkan kordonu eşofmanımın içine saklayıp, banyoya geçtim. Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum. Erkek arkadaşımla kendi rızamla ilişkiye girdim. Şikayetçi değilim" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Evinin banyosunda doğurduğu bebeği poşete koyup 5'inci kattaki evlerinin banyosundaki pencereden apartman boşluğuna atan genç kadın hakkında hazırlanan iddianame Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ADLİ TIP 'CANLI DOĞUM' DEDİ

İddianamede, apartman boşluğunda bulunan bebek cesedinin otopsisinin yapıldığı Ankara Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, yapılan inceleme tetkikler sonucunda, miadında rahim içi gelişim gösteren bebeğin canlı olarak doğduğu, bebeğin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, kot ve çeşitli kırıkları ile birlikte beyin doku harabiyeti ve iç organ yaralanması sonucunda meydana geldiği bilgisine yer verildi. Münevver M.B., 'alt soy çocuğa karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yargılamasının önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade edildi.

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
Kuran kursunda imam rezaleti!Kuran kursunda imam rezaleti!
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde rektöre protestoBoğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde rektöre protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum hamile cinayet bebek cinayeti

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

İstanbul'da bugün! Tabelalar tek tek sökülüyor

İstanbul'da bugün! Tabelalar tek tek sökülüyor

TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

Kuran kursunda imam rezaleti!

Kuran kursunda imam rezaleti!

Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.