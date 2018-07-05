HABER

Kan donduran savunma! 'Hülya fuhuş için benim evimi kullanıyordu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:49 | Son Güncelleme

Bursa'daki kan donduran cinayette yeni bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki Hülya B.'y, karnından ve göğsünden bıçaklayarak öldüren Doğan S. ifadesinde, öldürdüğü kadının, kendisine ait olan evi fuhuş için kullandığını öne sürdü

Kan donduran savunma! 'Hülya fuhuş için benim evimi kullanıyordu'

Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan S. (63), kendisini 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla Hülya B. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Doğan S. genç kadını karnından ve göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'TERS CEVAP VERDİ, TARTIŞTIK'

Savcılık Doğan S. hakkındaki iddianameyi tamamladı. Sanık hakkında ‘kasten öldürmek’ suçundan Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Doğan S. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Doğan S'nin ifadesinde, “Hülya fuhuş için benim evimi kullanıyordu. Daha önce kendisiyle tartıştık. Ben cezaevinden çıktıktan sonra evimin mühürlü olduğunu gördüm. İçeri girdiğimde eşyalar yoktu. Ankara yolundaki benzin istasyonundaki arkadaşımın yanına giderken iki bira içtim. Hülya'nın fuhuş için beklediği yerden geçerken onu gördüm. Ters cevap verince aramızda tartışma çıktı. Ben de kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Denize yönlendirilen yunus tekrar ırmağa girdiDenize yönlendirilen yunus tekrar ırmağa girdi
Sanayi kuruluşları ve limanların yanı başında denize giriyorlarSanayi kuruluşları ve limanların yanı başında denize giriyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa kadın cinayeti fuhuş

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Habertürk'te sürpriz istifa! Veyis Ateş görevi bıraktı

Habertürk'te sürpriz istifa! Veyis Ateş görevi bıraktı

Diyarbakır'da yakılarak öldürülen köpekle ilgili yeni gelişme

Diyarbakır'da yakılarak öldürülen köpekle ilgili yeni gelişme

Meteoroloji'den rahatlatan hava durumu açıklaması

Meteoroloji'den rahatlatan hava durumu açıklaması

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Emekli maaşı ne kadar oldu? SSK - Bağ-kur emekli maaşlarına ne kadar zam geldi!

Emekli maaşı ne kadar oldu? SSK - Bağ-kur emekli maaşlarına ne kadar zam geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.