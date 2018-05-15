Kan donduran yasak aşk cinayeti!

Olay, geçen yıl 21 Mayıs'ta Develi ilçesi Harman Mahallesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. İşsiz Bülent Öztürk ile 2 yıldır birlikte olan tekstil işçisi Gonca Bozoğlu, iddiaya göre, iş arkadaşı Yusuf Kara ile de ilişki yaşamaya başladı. Bozoğlu, Kara'ya Öztürk'ün kendisine senelerdir işkence yaptığını söyledi.

Bunun üzerine Bozoğlu, bir akşam Öztürk'ü birlikte yaşadıkları eve davet etti, Kara'yı da aynı eve gizledi. Öztürk, iddaya göre, akşam kapıdan eve girdiği sırada Bozoğlu, elindeki demir çubukla Öztürk'ün başına vurdu. Saklandığı yerden çıkan Kara ise elindeki ekmek bıçağını Öztürk'e art arda sapladı. Kanlar içinde kalan Öztürk, yere yığılınca, Bozoğlu, boynuna ip geçirdiği Öztürk'ü boğarak, öldürdü.

CESET PARÇALARI VE KANLI TESTERE ELE GEÇİRİLDİ



Bozoğlu ve Kara, iddiaya göre, Öztürk'ün cesedini çuval ve çarşafla taşıyıp, evin çatı katına çıkardı. Burada elektrikli testereyle cesedi 7 parçaya ayıran iki sevgili, her bir parçayı siyah poşetlere koyup, Kayseri'den kiraladıkları otomobilin bagajına koyarak, boş bir araziye götürdü. Kayseri Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları ayrıntılı çalışma sonucu cinayetin şüphelisi olarak Gonca Bozoğlu ve Yusuf Kara’yı olayın meydana geldiği evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, öldürülen Bülent Öztürk'e ait kan örnekleri, ceset parçaları ve suç aleti olan kanlı elektrikli testere ele geçirildi. Gözaltına alınan Bozoğlu ve Kara, nöbetçi mahkemece tutuklandı.