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Kan donduran yasak aşk cinayeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ilçesinde Bülent Öztürk’ü (39) bıçaklayıp, başına demir çubukla vurarak öldürdükten sonra cesedini elektrikli testere ile 7 parçaya bölüp, araziye attıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Öztürk'ün sevgilisi Gonca Bozoğlu (26) ile arkadaşı Yusuf Kara'ya (28) 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kan donduran yasak aşk cinayeti!

Olay, geçen yıl 21 Mayıs'ta Develi ilçesi Harman Mahallesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. İşsiz Bülent Öztürk ile 2 yıldır birlikte olan tekstil işçisi Gonca Bozoğlu, iddiaya göre, iş arkadaşı Yusuf Kara ile de ilişki yaşamaya başladı. Bozoğlu, Kara'ya Öztürk'ün kendisine senelerdir işkence yaptığını söyledi.

Bunun üzerine Bozoğlu, bir akşam Öztürk'ü birlikte yaşadıkları eve davet etti, Kara'yı da aynı eve gizledi. Öztürk, iddaya göre, akşam kapıdan eve girdiği sırada Bozoğlu, elindeki demir çubukla Öztürk'ün başına vurdu. Saklandığı yerden çıkan Kara ise elindeki ekmek bıçağını Öztürk'e art arda sapladı. Kanlar içinde kalan Öztürk, yere yığılınca, Bozoğlu, boynuna ip geçirdiği Öztürk'ü boğarak, öldürdü.

CESET PARÇALARI VE KANLI TESTERE ELE GEÇİRİLDİ

Bozoğlu ve Kara, iddiaya göre, Öztürk'ün cesedini çuval ve çarşafla taşıyıp, evin çatı katına çıkardı. Burada elektrikli testereyle cesedi 7 parçaya ayıran iki sevgili, her bir parçayı siyah poşetlere koyup, Kayseri'den kiraladıkları otomobilin bagajına koyarak, boş bir araziye götürdü. Kayseri Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları ayrıntılı çalışma sonucu cinayetin şüphelisi olarak Gonca Bozoğlu ve Yusuf Kara’yı olayın meydana geldiği evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, öldürülen Bülent Öztürk'e ait kan örnekleri, ceset parçaları ve suç aleti olan kanlı elektrikli testere ele geçirildi. Gözaltına alınan Bozoğlu ve Kara, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"OLAYIN BURALARA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Gonca Bozoğlu ve Yusuf Kara ile öldürülen Bülent Öztürk'ün 8 yakınının şikayetçi olarak hazır bulunduğu davada sanıklar haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Gonca Bozoğlu, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Olayın buralara geleceğini düşünemedim. Pişmanım. Yüce adaletinize güveniyorum" dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Yusuf Kara ise "Önceki ifadelerim geçerlidir. Pişmanım" diye konuştu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanıklar, Yusuf Kara ve Gonca Bozoğlu'nu 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma salonunda hazır bulunan öldürülen Bülent Öztürk'ün annesi ve kardeşlerinin de aralarında olduğu 8 yakını mahkemenin kararı açıklamasının ardından alkışlayarak, "Allah razı olsun" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Develi yasak aşk cinayet

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