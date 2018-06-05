Kan örnekleri hırsızlık çetesini çökertti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de çok sayıda ikametten hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin oluşturduğu çete, evlerin birinden alınan kan örnekleri sayesinde çökertildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları, MOBESE kayıtları ve çevrede oturanların bilgileri ışığında kent merkezindeki 5 ikametten hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, Kervansaray Mahallesi'ndeki ikamette şüphelilerin mutfağın pencere camını kırarak eve girdiklerini ve cam kırıklarının yanında kan damlaları olduğunu tespit etti.
Kan damlalarının şüphelilere ait olabileceği şüphesiyle 3 ayrı kan damlası örneği, kriminal polis laboratuvarına gönderildi.
Polis, eşkallerini belirledikleri şüpheliler S.E, kardeşi Ş.E ve İ.K'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada, şüpheliler suçlamaları reddetti.
Gelen raporda 3 kan örneğinin de kamera kayıtlarında eşkalleri belirlenen şüphelilerden S.E'ye ait olduğu netleşince zanlılar, suçlamaları kabul etti.
Emniyetteki ifade işlemlerinin mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.
Zanlıların, ikametlerden ziynet eşyaları, kol saatleri, takı, kolye, LCD ekran, kamera kayıt cihazı, telefon, değeri yüksek malzemeler çaldıkları, bu eşyaları farklı illerde kısa sürede sattıkları öğrenildi.
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