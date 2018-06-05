HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kan örnekleri hırsızlık çetesini çökertti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

Kırşehir'de farklı ikametlerden hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen şüphelilerin oluşturduğu çete, evlerin birinden alınan kan örnekleri sayesinde çökertildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de çok sayıda ikametten hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin oluşturduğu çete, evlerin birinden alınan kan örnekleri sayesinde çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları, MOBESE kayıtları ve çevrede oturanların bilgileri ışığında kent merkezindeki 5 ikametten hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, Kervansaray Mahallesi'ndeki ikamette şüphelilerin mutfağın pencere camını kırarak eve girdiklerini ve cam kırıklarının yanında kan damlaları olduğunu tespit etti.

Kan damlalarının şüphelilere ait olabileceği şüphesiyle 3 ayrı kan damlası örneği, kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Polis, eşkallerini belirledikleri şüpheliler S.E, kardeşi Ş.E ve İ.K'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada, şüpheliler suçlamaları reddetti.

Gelen raporda 3 kan örneğinin de kamera kayıtlarında eşkalleri belirlenen şüphelilerden S.E'ye ait olduğu netleşince zanlılar, suçlamaları kabul etti.

Emniyetteki ifade işlemlerinin mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Zanlıların, ikametlerden ziynet eşyaları, kol saatleri, takı, kolye, LCD ekran, kamera kayıt cihazı, telefon, değeri yüksek malzemeler çaldıkları, bu eşyaları farklı illerde kısa sürede sattıkları öğrenildi.

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Su kanalında sıkışan köpeği itfaiye kurtardıSu kanalında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
İngiliz genç, Kazak sevgilisi için Müslüman olduİngiliz genç, Kazak sevgilisi için Müslüman oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık araştırması kan örnekleri Kırşehir Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Abdülhamit Gül'den Fethullah Gülen'in iade dosyası ile ilgili açıklama

Son dakika! Abdülhamit Gül'den Fethullah Gülen'in iade dosyası ile ilgili açıklama

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.