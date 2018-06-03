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"Kanada ABD Başkanının kum torbası değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 21:18 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergisi uygulamasına Kanada’yı da dahil etmesine tepki gösterdi - Trudeau: "Kanada ABD Başkanının kum torbası değil"

OTTAWA (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergisi uygulamasına Kanada’yı da dahil etmesine tepki gösterdi.

Trudeau, Kanada Belediyeler Federasyonunun yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin yeni gümrük vergisi uygulamasına Kanada’yı da dahil etmesini tepkiyle karşılayarak, "Kanada ABD Başkanının kum torbası değil." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kararına gerekçe olarak ulusal güvenlik önlemlerini gösterdiğini ifade eden Justin Trudeau, ‘’Kanada’nın çelik endüstrisinin ABD’ye yönelik ulusal bir güvenlik riski oluşturduğunu söylemek bize hakarettir." diye konuştu.

Amerikalıların ve özellikle de Trump'ın taraftarlarının, Kanada'ya yönelik yeni vergi uygulamasından mali sıkıntı ve acı hissedeceklerini söyleyen Trudeau, ‘’Trump’ın tarifeleri ortadan kaldırmak için Kanada'dan ne istediğini bilmiyorum. Ancak bildiğim şey, ABD'yle omuz omuza savaşan Kanadalı askerlerin ve Kanada'nın ABD'ye güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylemek zor ve kabul edilemez.’’ ifadelerini kullandı.

Trudeau, ABD’nin, Kanada ile çelik ticaretinde 2 milyar dolarlık bir fazlaya sahip olduğunu ve Çin’den gelen aşırı arzın giderilmesi söz konusu olduğunda her iki ülkenin de aynı sayfada yer aldığını belirterek, ‘’Başkanın G7 liderlerinin Quebec'teki zirvesine beklendiği gibi katılması halinde gelecek hafta Trump ile buluşacağız. Mesajımız kibar olacak. Kanada, ABD Başkanının kum torbası değil’’ dedi.

- "Misilleme listesi uzayabilir"

Öte yandan, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland de yaptığı açıklamada, ABD’nin gümrük tarifeleri uygulamasına karşı oluşturdukları misilleme listesinin yeni eklemelerle uzatılabileceğini söyledi. Freeland, Kanada Ulusal Günü olan 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek 16,6 milyar dolarlık önlemler listesini 15 Haziran'da tamamlamayı planladıkları istişareler sonunda son halini vereceklerini kaydederek, bunun için tüm sektörlerin temsilcileri ile görüşerek fikir aldıklarını ifade etti.

Kanada 1 Haziran’da yürürlüğe girecek uygulamayla başta Amerikan demir-çelik ürünlerine yüzde 25 ve alüminyum ürünlerine de yüzde 10 tarife uygulayacak. Kanada’nın misilleme listesinde, sabundan tuvalet kağıdına, viskiden uyku tulumuna, çikolatadan hazır gıda ve giyime kadar yüzlerce ürün bulunuyor.

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