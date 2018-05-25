Kanada askeri kolejinde Kur’an Kerim skandalı

İsimleri açıklanmayan dört askeri öğrencinin, diğer dört arkadaşının uyumak için gruptan ayrılmasının ardından domuz pastırmasıyla kirlettikleri Kur'an-ı Kerim'in üzerine pisledikleri ortaya çıktı.

Lamarre, herhangi bir dini sembolün Kanada Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesince aşağılanmasının tolere edilmeyeceğini belirterek "Bu bizi gerçekten üzdü. Ama meselenin gerçeği, yapılanın doğru olmadığını söyleyen ve rapor eden genç kadroların olmasıdır.” dedi.

Lamarre, videoların sosyal medyada yayınlanmamasının şansları olduğunu kaydederek, “Bu endişelendiğimiz bir konuydu. Çünkü videoların sosyal medyada yayılması daha büyük şeylere neden olabilirdi. Bu yaşananlar Kanada Silahlı Kuvvetlerini temsil etmiyor.’’ diye konuştu.

