HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kanada askeri kolejinde Kur’an Kerim skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 23:48 | Son Güncelleme

Quebec eyaletindeki Kraliyet Askeri Kolejinden dört öğrencinin, Kur'an Kerim'in üzerine pisledikleri ortaya çıktı

OTTAWA (AA) - Kanada Kraliyet Askeri Kolejinde dört öğrencinin Kur’an-ı Kerim’e saldırıda bulundukları ortaya çıktı.

Skandal, Kanada Kraliyet Askeri Kolejinin Quebec eyaletine bağlı Saint-Jean kentindeki biriminde yaşandı. Olayın duyulması üzerine Kanada resmi haber ajansı Canadian Press’e açıklama yapan Kanada Kraliyet Askeri Koleji Askeri Personel Şefi Korgeneral Charles Lamarre, öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Korgeneral Charles Lamarre’nin açıklamalarına göre, nisan ayında paskalya tatiline çıkan 8 askeri öğrenci, tatil boyunca yaşadıkları anları kameraya kaydetti. Öğrencilerden bazılarının tatil dönüşü video görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşması üzerine skandal, okul yönetimine kadar ulaştı.

İsimleri açıklanmayan dört askeri öğrencinin, diğer dört arkadaşının uyumak için gruptan ayrılmasının ardından domuz pastırmasıyla kirlettikleri Kur'an-ı Kerim'in üzerine pisledikleri ortaya çıktı.

Askeri Personel Şefi Korgeneral Charles Lamarre, olayın duyulmasının ardından kolej komutanının öğrenciler hakkında soruşturma başlattığını söyledi.

Lamarre, herhangi bir dini sembolün Kanada Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesince aşağılanmasının tolere edilmeyeceğini belirterek "Bu bizi gerçekten üzdü. Ama meselenin gerçeği, yapılanın doğru olmadığını söyleyen ve rapor eden genç kadroların olmasıdır.” dedi.

Lamarre, videoların sosyal medyada yayınlanmamasının şansları olduğunu kaydederek, “Bu endişelendiğimiz bir konuydu. Çünkü videoların sosyal medyada yayılması daha büyük şeylere neden olabilirdi. Bu yaşananlar Kanada Silahlı Kuvvetlerini temsil etmiyor.’’ diye konuştu.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralıBeşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyorBekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanada Kanada askeri kolejinde Kur’an skandalı Kanada Kraliyet Askeri Koleji Kanada'da Kur'an'a hakaret

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

İlginizi Çekebilir

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Maranki için 'gözaltı' çağrısı

Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Maranki için 'gözaltı' çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.